EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Erwerb von 1837 Aktien durch Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021.

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.12.2025 / 19:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Astrid
Nachname(n):Arndt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 1837 Aktien durch Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
23,69 EUR43.518,53 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
23,69 EUR43.518,53 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

18.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102528 18.12.2025 CET/CEST

