EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Erwerb von 1837 Aktien durch Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.12.2025 / 19:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Astrid Nachname(n): Arndt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 1837 Aktien durch Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 23,69 EUR 43.518,53 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 23,69 EUR 43.518,53 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

