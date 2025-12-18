EQS-News: BRP gibt die Ernennung von Denis Le Vot zum President und Chief Executive Officer bekannt

EQS-News: BRP Inc. / Schlagwort(e): Personalie

VALCOURT, QC, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (NASDAQ/TSX: DOO) freut sich, die Ernennung von Denis Le Vot zum President und Chief Executive Officer („CEO") mit Wirkung zum 1.Februar 2026 bekannt zu geben. Zu diesem Zeitpunkt wird José Boisjoli, wie bereits angekündigt, als President und CEO von BRP in den Ruhestand treten und sein Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats („Board") niederlegen. Herr Le Vot wird auch Mitglied des Verwaltungsrats von BRP werden. Darüber hinaus gibt BRP bekannt, dass Pierre Beaudoin mit Wirkung zum 1.Februar 2026 zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt wird, während Barbara Samardzich weiterhin als unabhängige Verwaltungsratsvorsitzende fungieren wird.

„Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Herrn Denis bei BRP herzlich willkommen heißen. Nach einer erfolgreichen 30-jährigen Karriere in der Automobilindustrie ist Herr Denis bereit, sein Fachwissen einzusetzen, um für alle unsere Stakeholder einen Mehrwert zu schaffen. Die Automobilindustrie weist zahlreiche ähnliche Marktdynamiken wie die Powersportbranche auf, und wir freuen uns darauf, von seiner umfangreichen Erfahrung in diesem Sektor zu profitieren", erklärte Barbara Samardzich, Lead Independent Director. „Wir sind davon überzeugt, dass Herr Denis gemeinsam mit dem erfahrenen Führungsteam von BRP den strategischen Plan M28 des Unternehmens vorantreiben und das langfristige Wachstum fördern wird, um die Position des Unternehmens als weltweit führender OEM-Hersteller im Bereich Powersport weiter zu festigen."

Herr Le Vot ist eine dynamische Führungspersönlichkeit mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in verschiedenen wichtigen Führungspositionen in unterschiedlichen Ländern, wo er das internationale Wachstum vorangetrieben hat. Seine Kompetenz im Management globaler Händlernetzwerke in Verbindung mit seinem visionären Ansatz zum Markenaufbau und zur Kundenerfahrung wird für BRP von großem Wert sein.

„Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir der Verwaltungsrat entgegenbringt, und freue mich sehr darauf, dieses neue Abenteuer zu beginnen und BRP in ein neues Kapitel zu führen", erklärte Denis Le Vot. „BRP ist ein Unternehmen, das sich als Marktführer profiliert und eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum geschaffen hat. Sein Ruf für technologische Kompetenz, mutige Designvisionen und marktprägende Produkte ist unübertroffen. Ich freue mich darauf, mit den talentierten Teams zusammenzuarbeiten, um die Erfahrungen der Kunden und Händler von BRP weiter zu verbessern und die Powersport-Branche weiter mitzugestalten."

Frau Samardzich erklärte: „Der Verwaltungsrat möchte José für seine bemerkenswerte 36-jährige Tätigkeit bei BRP danken, darunter 22 Jahre als President und CEO. Er war maßgeblich an der Wachstumsgeschichte des Unternehmens beteiligt, das sich von einem Spin-off eines Privatunternehmens zu einem börsennotierten, weltweit führenden OEM-Hersteller von Powersportfahrzeugen entwickelte. Wir möchten José unseren Dank für all seine Leistungen im Laufe der Jahre aussprechen."

Herr Le Vot fügte hinzu: „Es ist auch ein Privileg, die Reise fortzusetzen, die José vor über 20 Jahren begonnen hat, und ich möchte ihm zu seinem Beitrag zur Weiterentwicklung der Branche gratulieren."

„Zum Abschluss meiner Zeit bei BRP bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben. Ich bin überzeugt, dass BRP der am besten positionierte OEM der Branche ist und der Zeitpunkt für mich nicht besser sein könnte, um das Ruder an Denis zu übergeben, der mit einem soliden Führungsteam zusammenarbeiten wird", sagte José Boisjoli, Vorstandsvorsitzender und President und CEO von BRP. „Ich möchte Denis zu seiner Ernennung gratulieren und wünsche ihm sowie allen Mitarbeitern von BRP viel Erfolg für die Zukunft."

Biografie von Herrn Denis Le VotHerr Denis Le Vot verfügt über einen Ingenieursabschluss der École des Mines de Paris (Frankreich). Er trat 1990 in die Renault Group ein, wo er in den folgenden 30 Jahren Erfahrung und Fachwissen sammelte, indem er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Kundendienst sowie Betriebs- und Lieferkettenmanagement bekleidete, hauptsächlich in Frankreich, Russland, Belgien, der Türkei und den Vereinigten Staaten. Er war sechs Jahre lang Leiter der Marke Renault in Russland, bevor er 2016 Senior Vice President und Vorsitzender der Region Eurasien und anschließend Senior Vice President und Vorsitzender von Nissan North America wurde. Im Jahr 2019 kehrte er nach Frankreich zurück und übernahm die Position des Senior Vice President der Geschäftseinheit „Leichte Nutzfahrzeuge" der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. Gleichzeitig wurde er Mitglied des Managementkomitees der Renault Group. Im Jahr 2021 wurde er zum Executive VP, Chief Executive Officer, der Marke Dacia ernannt. Herr Le Vot hat kürzlich beschlossen, die Renault Group zu verlassen und wird ab dem 1.Februar 2026 als President und Chief Executive Officer zu BRP wechseln.

Biografie von Herrn Pierre BeaudoinPierre Beaudoin ist ein Unternehmensdirektor. Herr Beaudoin trat 1985 in den Geschäftsbereich Marine Products von Bombardier Inc. ein. In den folgenden Jahren bekleidete er verschiedene Positionen als Vice President der Sea-Doo/Ski-Doo-Sparte, bevor er 1994 zum President von Bombardier Inc. ernannt wurde. Im Jahr 1996 wurde er zum President und Chief Operating Officer von Bombardier Recreational Products befördert. Im Jahr 2001 wechselte er in die Luft- und Raumfahrtsparte von Bombardier und stieg dort bis zum President und Chief Operating Officer von Bombardier Aerospace Services Limited auf. Im Jahr 2004 wurde er zusätzlich zu seinen Aufgaben zum Executive VP von Bombardier Inc. ernannt und wurde Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens. Im Jahr 2008 wurde er zum President und Chief Executive Officer von Bombardier Inc. ernannt, eine Position, die er bis 2015 innehatte. Im Jahr 2015 wurde er Executive Chairman des Verwaltungsrats von Bombardier Inc. und 2017 dann Chairman, eine Funktion, die er bis heute innehat. Die vollständige Biografie von Herrn Beaudoin finden Sie auf der BRP-Website.

WARNUNG BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGENBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen zur Ernennung eines neuen President und Chief Executive Officer für BRP, zum Übergangsprozess mit dem scheidenden President und Chief Executive Officer, zur Ernennung eines neuen Verwaltungsratsvorsitzenden, zu den erwarteten Auswirkungen der Ernennung des neuen President und Chief Executive Officer auf die Strategie und den Betrieb des Unternehmens sowie zur Positionierung für langfristiges Wachstum und Aussagen in Bezug auf die Führungsmannschaft und deren Fähigkeit, den strategischen Plan M28 des Unternehmens voranzutreiben und langfristiges Wachstum zu fördern, um die Position des Unternehmens als weltweit führender OEM im Bereich Powersport weiter zu festigen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Die Wörter „können", „werden", „würden", „sollten", „könnten", „erwarten", „prognostizieren", „planen", „beabsichtigen", „Trends", „Anzeichen", „antizipieren", „glauben", „voraussichtlich", „wahrscheinlich", „möglich" oder die negativen oder anderen Varianten dieser Wörter bzw. andere vergleichbare Wörter oder Phrasen dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken sowie Ungewissheiten behaftet und beruhen auf einer Anzahl Annahmen. Sie unterliegen wichtigen Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die das Unternehmen im Lichte seiner Erfahrungen sowie seiner Wahrnehmung historischer Trends trifft. Auf zukunftsgerichtete Aussagen kann man sich nicht verlassen, u. a. aufgrund sich ändernder externer Ereignisse und allgemeiner Unwägbarkeiten des Geschäfts. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BRP liegen, einschließlich der Risikofaktoren, die zuvor und von Zeit zu Zeit in den von BRP bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen sowie Territorien Kanadas und der Vereinigten Staaten eingereichten Unterlagen offengelegt wurden sowie auf SEDAR+ auf sedarplus.com bzw. EDGAR unter sec.gov verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung (oder zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anderweitig angegeben sind) und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen hat keine Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um zukünftige Ereignisse, Änderungen der Umstände oder Änderungen der Überzeugungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiervorschriften vorgeschrieben.

Informationen zu BRPBRP Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Motorsportprodukte, Antriebssysteme und Boote, das auf über 80 Jahren Erfindungsreichtum und intensiver Kundenorientierung aufbaut. Mit seinem Portfolio an branchenführenden und unverwechselbaren Marken wie Ski-Doo- und Lynx-Motorschlitten, Sea-Doo-Wasserfahrzeugen und Pontons, Can-Am-On- und Offroad-Fahrzeugen, Quintrex-Booten und Rotax-Marineantrieben sowie Rotax-Motoren für Karts und Freizeitflugzeuge ermöglicht BRP aufregende Abenteuer und bietet Zugang zu Erlebnissen in verschiedenen Bereichen. Das Unternehmen vervollständigt seine Produktlinien mit einem speziellen Angebot an Teilen, Zubehör und Bekleidung, um das Fahrerlebnis zu optimieren. BRP hat sich zu einem verantwortungsvollen Wachstum verpflichtet und entwickelt elektrische Modelle für seine bestehenden Produktlinien. BRP mit Hauptsitz in Quebec, Kanada, erzielte einen Jahresumsatz von 7,8 Milliarden CA$ in mehr als 130 Ländern und verfügte zum 31. Januar 2025 über ca. 16 500 engagierte, einfallsreiche Beschäftigte.

www.brp.com

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex und das BRP-Logo sind Markenzeichen von Bombardier Recreational Products Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Medienanfragen: Emilie Proulx, Media Relations, media@brp.com; Für Investor Relations: Philippe Deschênes, Investor Relations, Tel.: 450.532.6462, philippe.deschenes@brp.com

