EQS-News: centrotherm international AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

EQS-News: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Personalie

centrotherm international AG: Veränderungen im Aufsichtsrat



18.12.2025 / 08:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





centrotherm international AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Blaubeuren, 18. Dezember 2025 – Im Zuge der neuen Aktionärsstruktur haben die Aufsichtsratsmitglieder der centrotherm international AG („Gesellschaft“ oder „centrotherm“) Hans-Hasso Kersten und Dr. Xinan Jia mit Wirkung vom 17. Dezember 2025 ihre Mandate niedergelegt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Robert M. Hartung bleibt als Mitglied weiterhin im Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten.

Der Vorstand der Gesellschaft wird unverzüglich die gerichtliche Bestellung von zwei neuen Aufsichtsratsmitgliedern beim Amtsgericht Ulm beantragen. Die Gesellschaft rechnet im Januar 2026 mit einer entsprechenden Nachbesetzung durch das Gericht. Die unter der Kontrolle des Fonds Ardian Semiconductor stehende neue Hauptaktionärin wird zukünftig im Aufsichtsgremium mit zwei Mitgliedern vertreten sein.

Robert M. Hartung: „Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands danke ich den beiden ausscheidenden Mitgliedern für ihre wertvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Beide haben maßgeblich dazu beigetragen, den Vorstand mit ihrer Expertise bei der Neuausrichtung der Gesellschaft zu unterstützen.“

Dr. Xinan Jia ist centrotherm seit 2006 verbunden und war in verschiedenen Leitungsfunktionen in Asien tätig, ehe er 2018 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt wurde. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Hans-Hasso Kersten begleitete die Gesellschaft seit Anfang 2014 und war auch im Prüfungsausschuss als Vorsitzender vertreten.

Über centrotherm international AG

Thermische Produktionslösungen und Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von centrotherm. Seit über 70 Jahren entwickeln und realisieren wir Produktionskonzepte für einen stetig wachsenden internationalen Kundenkreis. Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden unsere innovativen Lösungen auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Faser- oder Batterieherstellung Anwendung. Als führender, global agierender Technologiekonzern arbeiten wir eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen. Wir verbessern bestehende Produktionskonzepte und setzen neue Trends. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Weltweit arbeiten über 700 Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft – GREEN | SMART | EFFICIENT.

centrotherminternational AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Internet: www.centrotherm.de

WKN: A1TNMM (Inhaberaktien); A1TNMN (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien); DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board) Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland

Kontakt centrotherm:

Nathalie Albrecht (Manager Public & Investor Relations)

Tel: +49 7344 918-6304

E-Mail: investor@centrotherm.de

18.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: centrotherm international AG Württemberger Str. 31 89143 Blaubeuren Deutschland Telefon: +49 7344 918-0 Fax: +49 7344 918-8388 E-Mail: info@centrotherm.de Internet: www.centrotherm.de ISIN: DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7 WKN: A1TNMM, A1TNMN Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2247818

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2247818 18.12.2025 CET/CEST