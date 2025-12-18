EQS-News: Die Vantage Foundation verbreitet mit der Starlight Sydney Initiative festliche Stimmung unter Kindern

EQS-News: Vantage Foundation / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

Die Vantage Foundation verbreitet mit der Starlight Sydney Initiative festliche Stimmung unter Kindern



18.12.2025 / 20:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SYDNEY, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Vantage Foundation bekräftigte ihr Engagement für die Unterstützung von Kindern und Familien in schwierigen Lebenssituationen durch eine kürzlich erfolgte Zusammenarbeit mit Team Building with Purpose, die im Namen ihres Charity-Partners, der Starlight Children's Foundation Sydney, eine Gruppen-Freiwilligenaktion für Unternehmen durchführte. Starlight ist eine globale gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, schwer kranken Kindern durch Spiel, Kreativität und Unterhaltung Freude und Hoffnung zu schenken.

Vantage Foundation Spreads Festive Cheer to Children with Starlight Sydney Initiative

Im Rahmen dieser Aktion kamen Freiwillige der Vantage Foundation während der Weihnachtszeit zusammen, um spezielle Spielzeugkörbe, sogenannte Sparkle Packs, für Kinder vorzubereiten und zu verpacken, die im Rahmen des Starlight-Programms unterstützt werden. Insgesamt nahmen 10 Freiwillige an der Initiative teil und halfen gemeinsam dabei, 27 kranken Kindern im Krankenhaus ein besonderes Geschenk und Weihnachtsfreude zu bereiten.

Die Sparkle Packs enthielten LEGO-Sets, Lernspielzeug und Bücher, Kartenspiele und Malutensilien. Um den Paketen eine persönliche Note zu verleihen, legten die Freiwilligen jedem Paket eine handgeschriebene Nachricht bei, in der sie den Kindern Mut zusprachen und ihnen ihre Zuneigung bekundeten.

Neben dem praktischen Einsatz der Freiwilligen brachte die Initiative auch einen direkten finanziellen Vorteil für die Wohltätigkeitsorganisation mit sich. Da Team Building with Purpose 50 % seines Nettogewinns aus jeder Veranstaltung an seinen Wohltätigkeitspartner weitergibt, erhielt die Starlight Children's Foundation mindestens 500 AUD (zuzüglich Steuern). Mit diesem Beitrag kann die Wohltätigkeitsorganisation 25 kranken Kindern im Krankenhaus spezielle Bastelsets zur Verfügung stellen und so die Wirkung der Initiative über die Festtage hinaus verlängern.

Die Zusammenarbeit kommt zu einer Zeit, in der die Festtage für Kinder und Familien, die mit einer schweren Krankheit konfrontiert sind, mit erhöhter Angst verbunden sein können. Obwohl die Feiertage oft mit Feierlichkeiten verbunden sind, können sie auch Gefühle der Unsicherheit und emotionale Belastungen verstärken. Mit dieser Initiative wollte die Vantage Foundation dazu beitragen, diese Belastung zu verringern, indem sie Momente des Glücks und der Zuversicht vermittelt, wenn diese am dringendsten benötigt werden.

Steven Xie, Geschäftsführer der Vantage Foundation, erklärte: „Die Weihnachtszeit kann für kranke Kinder und ihre Familien besonders schwierig sein. Durch die Partnerschaft mit der Starlight Children's Foundation möchten wir mit etwas so Einfachem – und doch so Wirkungsvollem – wie Spielen ein Gefühl der Freude, des Trostes und der Normalität vermitteln. Wir hoffen, dass diese Sparkle Packs den Kindern zeigen, dass sie nicht allein sind."

Die Vantage Foundation unterstützt weiterhin gemeinnützige Organisationen und Gemeinschaftsinitiativen auf der ganzen Welt. Bei jedem Projekt konzentriert sich die Stiftung darauf, positive Auswirkungen zu erzielen und Gemeinschaften, insbesondere Kindern und Familien in schwierigen Lebenssituationen, Trost und Chancen zu bieten.

Durch Kooperationen wie diese mit der Starlight Children's Foundation Sydney setzt sich die Vantage Foundation weiterhin dafür ein, mit kleinen Gesten der Freundlichkeit einen spürbaren Unterschied zu bewirken.

Informationen zur Vantage FoundationDie Vantage Foundation ist eine unabhängige Wohltätigkeitsorganisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.vantage.foundation

Vantage_Foundation_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848554/Vantage_Foundation_Spreads_Festive_Cheer_Children_Starlight_Sydney_Initiative.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-vantage-foundation-verbreitet-mit-der-starlight-sydney-initiative-festliche-stimmung-unter-kindern-302646323.html

18.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2248736 18.12.2025 CET/CEST