EQS-News: GeeTest stellt fortschrittliche Business Rules Engine vor, um Unternehmen eine intelligente, automatisierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen

WUHAN, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- GeeTest, ein weltweit führender Anbieter von Bot-Management- und Online-Sicherheitslösungen für über 360 000 Unternehmen, stellt heute seine leistungsstarke Business Rules Engine vor. Diese fortschrittliche No-Code/Low-Code-Plattform ermöglicht Unternehmen den Aufbau flexibler, automatisierter Risikokontrollsysteme, die präzise Entscheidungen in Echtzeit liefern, ohne komplexe Programmierung zu erfordern.

Unternehmen müssen heute ihre Abläufe kontinuierlich optimieren, Risikokontrollen verstärken, sofort auf Marktveränderungen reagieren und inmitten eines intensiven Wettbewerbs personalisierte Kundenerlebnisse bieten. Herkömmliche Business Rules Engines erfordern oft umfangreiche Programmierkenntnisse und sind nur schwer in Echtzeit anpassbar. Die GeeTest Business Rules Engine löst diese Probleme, indem sie die Geschäftslogik vom Anwendungscode entkoppelt, sodass nichttechnische Teams (z. B. Risikomanagern sowie Business-Analysten) anspruchsvolle Regeln visuell konfigurieren, testen sowie über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche einsetzen können.

Das Herzstück der GeeTest Business Rules Engine ist eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der sich Entscheidungslogik über flussdiagrammbasierte Arbeitsabläufe visualisieren lässt. Nutzer können Regeln wie Bausteine zusammensetzen und leistungsstarke Komponenten einbauen, um selbst die kompliziertesten Szenarien zu bewältigen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Zu den wichtigsten Merkmalen von GeeTest Business Rules Engine gehören:

Visuelle Drag-and-Drop-Konfiguration: Prozessgestützte Flussdiagramm-Layouts machen komplexe Logik leichter verständlich, einfacher erstellbar und besser mit den tatsächlichen Geschäftsanforderungen vereinbar.

Dynamische Aktualisierungen in Echtzeit: Sofortige Bereitstellung und Änderung von Regeln ohne Ausfallzeiten des Dienstes oder Programmieraufwand ermöglichen eine schnelle Anpassung.

Automatisierte Code-Generierung: API-gesteuerte Generierung von ausführbarem Code in Java, Python, PHP und anderen Sprachen, um die Integration zu beschleunigen und den Entwicklungsaufwand zu verringern.

Agiles Regelmanagement: Simulation von Daten vor der Implementierung, flexible Kontrolle des Regelstatus und sichere Einführung von Updates.

Leistungsstarke integrierte Komponenten: Entscheidungstabellen, benutzerdefinierte Knoten und Ausdrucksauswertung mit der optimierten Sprache ZEN für schnelle sowie zuverlässige Berechnungen.

Benutzerdefinierte Berechnungen in Echtzeit: Integration mehrerer Datenquellen zur Unterstützung von Ad-hoc-Berechnungen, Überwachung sowie automatischen Warnmeldungen.

Informationen zu GeeTest

GeeTest bietet KI-gestützte Bot-Management- und Nutzerverifizierungslösungen für Unternehmen weltweit. Im Jahr 2025 schützt GeeTest weltweit mehr als 360 000 Unternehmen aus Branchen wie Finanzen, E-Commerce, Gaming, SaaS sowie digitalen Plattformen. Originalzeile: Die Lösungen von GeeTest helfen Unternehmen, sich gegen automatisierten Missbrauch zu schützen und zugleich ein nahtloses, regelkonformes Nutzererlebnis zu gewährleisten.

