EQS-News: HMS Bergbau AG: Kooperationsvereinbarung (MOU) mit der Emirates National Oil Company (ENOC-Gruppe) geschlossen

HMS Bergbau AG: Kooperationsvereinbarung (MOU) mit der Emirates National Oil Company (ENOC-Gruppe) geschlossen



18.12.2025 / 12:30 CET/CEST

HMS Bergbau AG wird Vertriebs- und Handelspartner für Schiffsschmierstoffe der ENOC-Gruppe für Spanien und die Türkei

Berlin, 18. Dezember 2025: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und Vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat eine Kooperationsvereinbarung (Memorandum of Understanding / MOU) mit der Emirates National Oil Company (ENOC-Gruppe), einem weltweit führenden Energiekonzern aus Dubai, geschlossen. Die HMS Bergbau AG wird Partner für den Vertrieb, die Vermarktung und den Handel mit Schmierstoffen für Schiffe der ENOC-Gruppe für die strategisch wichtigen maritimen Korridore nach Spanien und in die Türkei. Durch diese Kooperation erhalten die Kunden der HMS Bergbau AG Zugang zum Portfolio der Schiffsschmierstoffe der ENOC-Gruppe. Dies stärkt das Angebot der HMS Bergbau AG und generiert zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten.

Die ENOC-Gruppe wurde 1993 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Regierung von Dubai. Zur ENOC-Gruppe gehören mehr als 30 Tochtergesellschaften aus den Bereichen Raffinerie, Schmierstoffe, Lagerung, Luftfahrt und Einzelhandel. Die ENOC-Gruppe erzielte 2024 einen Gesamtumsatz von über 20 Milliarden US-Dollar.

Die nun geschlossene Partnerschaft unterstützt das Ziel der ENOC-Gruppe, den globalen Handel und die Nachhaltigkeit in der maritimen Wirtschaft weiter voranzubringen. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen seine internationalen Wachstumsambitionen: Ziel ist es, die weltweite Versorgung mit Schmierstoffen für die Schifffahrt auf über 900 Häfen auszubauen.

Dennis Schwindt, CEO der HMS Bergbau AG: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der ENOC-Gruppe, einem hochkarätigen Energiekonzern mit ausgezeichnetem Ruf in der Branche. Diese Zusammenarbeit wird beide Partner auf ihrem weiteren Wachstumspfad unterstützen. Für unsere Gesellschaft ist diese Zusammenarbeit ein wichtiger Meilenstein, unsere Wachstumsstrategie voranzutreiben und in Zukunft weitere Produktbereiche zu erschließen. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der ENOC-Gruppe sehr und freuen uns auf eine weitergehende Integration sowie eine vertiefte Kooperation in der Zukunft.“

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG zählt zu den führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Öl und Gas, Zement, Erzen und anderen Produkten. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über präferierten Zugang zu hochwertigen Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com

Investor Relations Manager:

edicto GmbH

Doron Kaufmann / Ralf Droz

T: +49 69 905 505 53

E-Mail: hms-bergbau@edicto.de

