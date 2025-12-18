EQS-News: Holand Automotive Group gibt den Verkauf von Ferrari Rancho Mirage an Lapis Automotive Group bekannt

EQS-News: Holand Automotive Group / Schlagwort(e): Finanzierung

MONTREAL, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Holand Automotive Group gab heute den Verkauf von Ferrari Rancho Mirage an die Lapis Automotive Group unter der Leitung von Todd Blue bekannt, nachdem ein kooperativer und sorgfältig durchdachter Prozess in enger Zusammenarbeit mit Ferrari North America durchgeführt wurde.

Die Transaktion wurde mit Ferraris vollem Wissen, Unterstützung und Zustimmung abgeschlossen und spiegelt die gemeinsame Verpflichtung zu langfristiger Markenpflege, regionaler Expertise und operativen Spitzenleistungen wider.

Todd Blue verfügt über umfassende Erfahrungen auf dem Markt von Palm Springs und Coachella Valley, da er zuvor als Chief Executive Officer der Indigo Auto Group tätig war, wo er erfolgreich eine hoch angesehene Luxus-Automobilplattform aufbaute und veräußerte. Eine langjährige berufliche Beziehung zwischen Todd Blue und Gad Bitton, Präsident und CEO der Holand Automotive Group, führte zu der gemeinsamen Überzeugung, dass die Lapis Automotive Group gut aufgestellt ist, um Ferrari Rancho Mirage in Zukunft zu führen.

„Nach reiflicher Überlegung und mit Ferraris Segen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um das Unternehmen an einen Eigentümer zu übergeben, der über eine starke lokale Ausrichtung und Erfahrung verfügt", so Gad Bitton. „Diese Entscheidung spiegelt unsere Verantwortung wider, im besten langfristigen Interesse der Marke und unserer strategischen Vision zu handeln."

Die Holand Automotive Group stellte fest, dass die starke Saisonabhängigkeit des Marktes und die Notwendigkeit einer ständigen Führung vor Ort den effektivsten Weg für einen nachhaltigen Erfolg darstellen.

Die Group ist nach wie vor fest in Kalifornien verankert und besitzt und betreibt weiterhin Ferrari of South Bay in Torrance, ein leistungsstarkes Autohaus, das den Markt im Großraum Los Angeles bedient. Die Holand Automotive Group wird auch weiterhin Wachstumsmöglichkeiten in Kalifornien und anderen großen Metropolen, die mit der Marke Ferrari verbunden sind, prüfen.

„Wir fühlen uns Ferrari und unserer langjährigen Partnerschaft weiterhin sehr verpflichtet", fügte Gad Bitton hinzu.

Diese Transaktion unterstreicht den disziplinierten Ansatz der Holand Automotive Group beim Portfoliomanagement und ihren Fokus auf langfristiges Wachstum, Größe und Marktdichte in den Vereinigten Staaten und Europa.

Über die Holand Automotive Group

Die Holand Automotive Group ist ein globales Automobilhandelsunternehmen, das führende Luxus- und Performance-Marken vertritt, darunter Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce Motor Cars, BMW, McLaren und Maserati. Die Group ist bekannt für ihre disziplinierte Führung, ihre strategische Vision und ihr Engagement für Spitzenleistungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Anastasia Panayotou, 514-867-3199, anastasiapanayotou@holandautomotive.com.

