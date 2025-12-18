EQS-News: Nabaltec AG veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

Nabaltec AG veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Schwandorf, 18. Dezember 2025 – Die Nabaltec AG hat heute ihren ersten umfassenden Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und setzt damit ein starkes Zeichen für Transparenz und Verantwortung in der chemischen Industrie. Der Bericht wurde in Anlehnung an die Vorgaben der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) und insbesondere des Voluntary Sustainability Standard for SMEs (VSME) erstellt. Er dokumentiert die Fortschritte und Ziele des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

„Die Anforderungen an nachhaltige Unternehmensführung sind für die Nabaltec kein neues Thema – wir erarbeiten seit Jahren klare Strategien, insbesondere in den Bereichen Governance und Mitarbeiterverantwortung. Mit unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht bauen wir auf dieser Grundlage auf und entwickeln unseren Kurs konsequent weiter“, sagt Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG.

Mit dem Bericht zeigt Nabaltec auf, wie im Unternehmen durch innovative Technologien, nachhaltige Lieferketten und gezielte Maßnahmen zur Mitarbeiterförderung ein aktiver Beitrag zur Transformation der Wirtschaft geleistet wird.

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht und die Nachhaltigkeitspolicy stehen ab sofort unter https://nabaltec.de/unternehmen/nachhaltigkeitzum Download zur Verfügung.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Kerstin Schuierer Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-204 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@linkmarketservices.eu

Nabaltec AG
Alustraße 50-52
92421 Schwandorf
Deutschland
Telefon: +49 9431 53-0
Fax: +49 9431 53-260
E-Mail: info@nabaltec.de
Internet: www.nabaltec.de

