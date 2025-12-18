EQS-News: PFISTERER stärkt Wachstumskurs mit neuem Konsortialkreditvertrag

EQS-News: PFISTERER Holding SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Winterbach, Deutschland: Die PFISTERER Holding SE hat einen neuen Konsortialkreditvertrag abgeschlossen und damit die Refinanzierung des bestehenden Konsortialkreditvertrags gesichert. Die neue Vereinbarung stärkt die finanzielle Flexibilität des Unternehmens und bildet eine verlässliche Grundlage für die fortgesetzte Umsetzung der Wachstums- und Transformationsstrategie.

Der neue Konsortialkredit verfügt über ein Volumen von 150 Mio. EUR bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Zusätzlich wurden zwei optionale Verlängerungsperioden sowie eine Erhöhungsoption von bis zu 100 Mio. EUR vereinbart, welche PFISTERER bei Bedarf zusätzliche finanzielle Spielräume eröffnet.

Die LBBW fungiert im Rahmen der Transaktion als Mandated Lead Arranger (MLA) und Bookrunner. Ergänzt wird das Konsortium durch weitere renommierte Bankhäuser.

Der Konsortialkredit dient der Refinanzierung der bestehenden Kreditvereinbarung sowie der allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Er schafft eine zusätzliche finanzielle Grundlage für Investitionen einschließlich möglicher M&A-Aktivitäten und ist konsequent auf den Wachstumskurs von PFISTERER ausgerichtet.

Johannes Linden, Co-CEO und Vorstandssprecher der PFISTERER Holding SE, erklärt: „PFISTERER befindet sich in einer fortwährenden Transformation. Mit dem neuen Konsortialkreditvertrag sichern wir uns genau zum richtigen Zeitpunkt Planungssicherheit, Flexibilität und die notwendigen finanziellen Spielräume, um unsere strategischen Initiativen konsequent voranzutreiben.“

Mit dem Abschluss des neuen Konsortialkreditvertrags unterstreicht PFISTERER seine solide Finanzierungsbasis und die konsequente Weiterentwicklung seiner Finanzierungsstruktur im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit führendes, börsennotiertes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an zentralen Schnittstellen in Stromnetzen von der Erzeugung über die Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie. Mit über 100 Jahren Erfahrung seit unserer Gründung im Jahr 1921 sind wir an 17 Standorten in 15 Ländern vertreten und beliefern Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit. PFISTERER steht für Unabhängigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, eine sichere und zukunftsfähige Energieinfrastruktur zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

