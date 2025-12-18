W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: PFISTERER stärkt Wachstumskurs mit neuem Konsortialkreditvertrag

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

EQS-News: PFISTERER Holding SE / Schlagwort(e): Finanzierung
PFISTERER stärkt Wachstumskurs mit neuem Konsortialkreditvertrag

18.12.2025 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

18. Dezember 2025

PFISTERER stärkt Wachstumskurs mit neuem Konsortialkreditvertrag

Winterbach, Deutschland: Die PFISTERER Holding SE hat einen neuen Konsortialkreditvertrag abgeschlossen und damit die Refinanzierung des bestehenden Konsortialkreditvertrags gesichert. Die neue Vereinbarung stärkt die finanzielle Flexibilität des Unternehmens und bildet eine verlässliche Grundlage für die fortgesetzte Umsetzung der Wachstums- und Transformationsstrategie.

Der neue Konsortialkredit verfügt über ein Volumen von 150 Mio. EUR bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Zusätzlich wurden zwei optionale Verlängerungsperioden sowie eine Erhöhungsoption von bis zu 100 Mio. EUR vereinbart, welche PFISTERER bei Bedarf zusätzliche finanzielle Spielräume eröffnet.

Die LBBW fungiert im Rahmen der Transaktion als Mandated Lead Arranger (MLA) und Bookrunner. Ergänzt wird das Konsortium durch weitere renommierte Bankhäuser.

Der Konsortialkredit dient der Refinanzierung der bestehenden Kreditvereinbarung sowie der allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Er schafft eine zusätzliche finanzielle Grundlage für Investitionen einschließlich möglicher M&A-Aktivitäten und ist konsequent auf den Wachstumskurs von PFISTERER ausgerichtet.

Johannes Linden, Co-CEO und Vorstandssprecher der PFISTERER Holding SE, erklärt: „PFISTERER befindet sich in einer fortwährenden Transformation. Mit dem neuen Konsortialkreditvertrag sichern wir uns genau zum richtigen Zeitpunkt Planungssicherheit, Flexibilität und die notwendigen finanziellen Spielräume, um unsere strategischen Initiativen konsequent voranzutreiben.“

Mit dem Abschluss des neuen Konsortialkreditvertrags unterstreicht PFISTERER seine solide Finanzierungsbasis und die konsequente Weiterentwicklung seiner Finanzierungsstruktur im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit führendes, börsennotiertes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an zentralen Schnittstellen in Stromnetzen von der Erzeugung über die Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie. Mit über 100 Jahren Erfahrung seit unserer Gründung im Jahr 1921 sind wir an 17 Standorten in 15 Ländern vertreten und beliefern Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit. PFISTERER steht für Unabhängigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, eine sichere und zukunftsfähige Energieinfrastruktur zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

PRESSEKONTAKT

Trang Grün

Corporate Head of Marketing & Communication

Tel.: +49 151 44382202

E-Mail: trang.gruen@pfisterer.com

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Web: www.pfisterer.com

18.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Telefon:+49 7181 7005-0
E-Mail:info@pfisterer.com
Internet:www.pfisterer.com
ISIN:DE000PFSE212
WKN:PFSE21
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
EQS News ID:2248298
Ende der MitteilungEQS News-Service

2248298 18.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Pfisterer

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
Plus
Abgestrafte Aktien
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden