EQS-News: TCL präsentiert auf der CES 2026 die Zukunft mit fortschrittlichen visuellen Innovationen und einem KI-gestützten Produktportfolio

SHENZHEN, China, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweit führende Marke für Mini-LED- und ultra-große Fernseher, wird auf der CES 2026 mit einer umfangreichen Präsentation seiner modernsten Displays und einem vollständigen Portfolio an KI-gestützten Smart-Produkten im Mittelpunkt stehen.

TCL verwandelt seinen Stand in ein Tor zur Zukunft visueller Erlebnisse und zeigt den Besuchern, wie seine außergewöhnlichen Display-Panels – in einer Vielzahl von Größen, Kategorien und Formfaktoren – eine unvergleichliche Leistung bieten. All dies wird von TCL CSOT unterstützt, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Display-Technologien und einer Tochtergesellschaft von TCL.

Während der Messe wird TCL auch eine neue Generation bahnbrechender Display-, Mobil- und Wearable-Geräte vorstellen. Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehört die SQD-Mini-LED-Technologie von TCL, die fünf wesentliche Vorteile bietet, darunter einen All-Scene Wide Color Gamut, kein Farb-Crosstalk, mehr lokale Dimmzonen, höhere Helligkeit und einen ultraschlanken Formfaktor. Die Besucher können außerdem einen ersten Blick auf die neuesten NXTPAPER-Smartphones und E-Note-Tablets sowie AR-Brillen werfen, die zusammen die unübertroffenen Fähigkeiten von TCL unterstreichen, in verschiedenen Anwendungsbereichen ein hochmodernes Seherlebnis zu bieten.

Neben den Fortschritten in der Display-Technologie wird das Unternehmen ein komplettes Portfolio an KI-gestützten Geräten präsentieren, die die Zukunft der Intelligenz gestalten sollen. Besucher können das KI-Smart-Living anhand einer Reihe von Haushaltsgeräten wie Klimaanlagen, Kühlschränken, Waschmaschinen und Smart Locks sowie anhand immersiver KI-Unterhaltungserlebnisse mit KI-gestützten Fernsehern, AR-Brillen und Projektoren erkunden. TCL wird auch seine neuesten Fortschritte im Bereich der KI-gestützten Produktivität und Mobilität für Mobilgeräte, Tablets und Lösungen für das Mensch-Fahrzeug-Heim-Ökosystem vorstellen, die zeigen, wie die KI-Technologien von TCL das nächste Kapitel des täglichen Lebens, Arbeitens und der Konnektivität gestalten.

Weitere Details werden auf der CES 2026 bekannt gegeben:

TCL CES 2026 Stand:

Datum: 6. bis 9. Januar 2026

Ort: Las Vegas Convention Center, Central Hall, Stand Nr. 18604

Informationen zu TCL

TCL ist eine führende Marke in der Unterhaltungselektronik und weltweit führender TV-Markenhersteller. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und Smartglasses bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website auf https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847788/TCL_Displays_the_Future_with_Advanced_Visual_Innovations_and_AI_Product_Portfolio_at_CES_2026.jpg

