EQS-News: The NAGA Group: Research Updates von Warburg und SMC mit aktualisierten Kurszielen nach Prognoseanpassung und Reverse Stock Split

18.12.2025

The NAGA Group: Research Updates von Warburg und SMC mit aktualisierten Kurszielen von bis zu EUR 11,30 nach Prognoseanpassung und Reverse Stock Split



SMC Warburg Empfehlung SPEKULATIVES KAUFEN

(KAUFEN) KAUFEN

(unverändert) Kursziel (in EUR) 11,30

(14,00) 11,19

(12,00) Aufwärtspotenzial (Schlusskurs EUR 3,17) 257 % 253 %



Hamburg, 18.Dezember 2025 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0) wird in aktuellen Research Updates von SMC und Warburg mit Kurszielen von bis zu EUR 11,30 zum Kaufen empfohlen. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses von EUR 3,17 am 17. Dezember 2025 ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von bis zu rund 257 %.

Die aktualisierten Bewertungen basieren auf der am 5. Dezember angepassten Prognose sowie auf der aktuellen Aktienstruktur nach dem am 11. Dezember 2025 angekündigten Reverse Stock Split im Verhältnis 1:10. Die Analysten heben insbesondere die Anpassung der Kursziele infolge der anhaltend niedrigen Börsenvolatilität und der damit verbundenen geringeren Handelsaktivitäten im CFD-Geschäft hervor. Unverändert sehen sie zugleich die Grundlage für eine Rückkehr auf einen dynamischen Wachstumspfad ab 2026, getragen durch den Ausbau der Nutzerbasis, steigende Marketingaktivitäten und die Weiterentwicklung der Plattform NAGA One.

Klicken Sie hier, um auf die Research Updates zuzugreifen.



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com

