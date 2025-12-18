EU-Gipfel ringt um Nutzung russischer Vermögen für die Ukraine

- von Andreas Rinke und Jan Strupczewski

Brüssel, 18. Dez (Reuters) - Die Staats- und Regierungschefs der EU ringen auf ihrem Gipfel in Brüssel um die künftige Finanzierung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland.

Bundeskanzler Friedrich Merz hofft dabei auf einen Beschluss, der die Nutzung eingefrorenen russischen Staatsvermögens in Milliardenhöhe zur Finanzierung der Ukraine freimacht. "Ich sehe keine bessere Option als genau ⁠die. Mein Eindruck ist, dass wir zu ‍einem Ergebnis kommen können", sagte Merz. In Regierungskreisen hieß es, dass man sich in die richtige Richtung bewege. Während sich auch Polens Ministerpräsident Donald Tusk optimistisch äußerte, bekräftigte der belgische Ministerpräsident Bart De Wever seine Vorbehalte. Er forderte Garantien der anderen EU-Partner, weil der größte Teil des eingefrorenen ‌Geldes in Belgien liegt.

Die Bundesregierung bot in den Verhandlungen erneut an, auch die in Deutschland eingefrorenen 200 Millionen Euro an russischem Staatsvermögen zu nutzen. Der größte Teil liegt allerdings in Belgien mit rund 200 Milliarden Euro, danach folgt Frankreich ‍mit rund 18 Milliarden Euro, die dort bei Geschäftsbanken liegen. Die russische Zentralbank gab am Donnerstag bekannt, dass sie ihre rechtlichen Schritte über die Klage gegen das belgische Depotunternehmen Euroclear hinaus ausweite und europäische Banken vor einem russischen Gericht verklagen werde, wenn diese versuchen, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine einzusetzen.

In Brüssel wurde um eine Lösung gerungen. "Wir werden diesen Gipfel nicht ohne eine endgültige Einigung über die Finanzierung der Ukraine für 2026 und 2027 verlassen", sagte EU-Ratspräsident Antonio Costa. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich optimistisch, dass man eine Lösung auf dem Gipfel finden werde. "Jetzt stehen wir vor einer einfachen Wahl – entweder Geld heute oder Blut morgen. Und ich spreche ‍nicht nur von der Ukraine, ich spreche von Europa", sagte Polens Ministerpräsident Tusk.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, ⁠der am Donnerstag an dem Gipfel teilnahm, forderte eine Entscheidung der EU-Staaten für die Nutzung des russischen Geldes. Diese Entscheidung sollten sie nicht den USA überlassen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte beim Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank in Frankfurt ebenfalls, dass sie mit einer Entscheidung rechne, weil das Thema der Finanzierung der Ukraine so wichtig sei.

Im Entwurf für die Schlussfolgerungen des EU-Gipfels wird ‍der Auftrag erwähnt, dringend Instrumente zur Einrichtung eines Reparationsdarlehens auf der Grundlage eingefrorener russischer Guthaben auszuarbeiten. "Diese Vermögenswerte bleiben von der EU eingefroren, bis die Bedingungen für die Aufhebung des Einfrierens erfüllt sind", heißt es in dem Entwurf. Zudem wird festgehalten, dass sich alle ⁠Finanzinstitute in der EU, die Barguthaben an russischem Staatsvermögen halten, an der Bereitstellung des Geldes beteiligen sollten. Damit es sich nicht um eine Enteignung handelt, sollten EU-Anleihen hinterlegt werden. Das Risiko müsse von allen EU-Staaten übernommen werden, die zudem nationale Garantien für die Kredite an die Ukraine bereitstellen sollen, heißt es weiter. Allerdings sind diese Passagen im Entwurf der Gipfel-Erklärung noch als strittig gezeichnet, können sich also noch ändern.

BELGIEN KÄMPFT UM WEITGEHENDE GARANTIEN

Merz hatte ‍in den vergangenen Tagen in drastischen Worten davor gewarnt, dass ein Scheitern der Entscheidung nicht ‌nur der Ukraine, sondern ganz Europa schaden würde. In Brüssel betonte er: "Wir stehen im Grunde vor der Wahl, europäische Schulden oder russisches Vermögen für die Ukraine einzusetzen, und da ist meine Meinung klar: Wir müssen das russische Vermögen nutzen." Er verwies darauf, dass das russische Geld durch eine EU-Entscheidung vom vergangenen Freitag endgültig immobilisiert sei. Russland könne ohnehin nicht mehr auf diese Vermögenswerte zurückgreifen. "Dann sollten wir sie, so wie die Kommission es vorgeschlagen hat, auch nutzen", sagte er. Auch die USA erheben Ansprüche auf die vor allem in Belgien liegenden russischen Guthaben.

De Wever sagte im belgischen Parlament, er habe noch keine Garantien gesehen, dass sein Land gegen etwaige Sanktionen Russlands abgesichert werde. Die russische Zentralbank hatte Klage gegen die Nutzung der vor allem in Belgien liegenden Gelder eingereicht. Die Risiken seien im Vergleich zu den militärischen Gefahren durch Russland gering, mahnte Selenskyj.

Nötig ist für den Beschluss eine Zweidrittelmehrheit. Länder wie Ungarn oder die Slowakei lehnen den Weg ab, die 210 Milliarden Euro bei Euroclear für die Finanzierung des ukrainischen Militärs ⁠in den kommenden zwei bis drei Jahren zu nutzen. Es galt am Donnerstagmorgen als unklar, wie sich Italien als großes EU-Land verhält und ob man notfalls einen Beschluss gegen Belgien trifft.

