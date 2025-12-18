EuGH: Polens Verfassungsgericht nicht unabhängig und unparteiisch

Warschau, 18. Dez (Reuters) - Das polnische Verfassungsgericht kann wegen Unregelmäßigkeiten bei der Ernennung von Richtern nicht als unabhängig und unparteiisch gemäß EU-Recht angesehen werden.

Dies entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag. Das polnische Gericht habe zudem gegen grundlegende Prinzipien des europäischen Rechts verstoßen. Polen habe seine Verpflichtungen nicht erfüllt, da das Verfassungsgericht den Grundsatz eines wirksamen Rechtsschutzes verletze und den Vorrang des EU-Rechts missachtet habe, teilte der EuGH weiter mit.

Grund dafür seien "schwerwiegende Unregelmäßigkeiten" bei der Ernennung des Gerichtspräsidenten und dreier Richter, hieß es in der Entscheidung weiter. Diese stellten den Status des Gremiums "als ein nach dem Gesetz geschaffenes unabhängiges und unparteiisches Gericht im Sinne des EU-Rechts" in Frage. Die in Polen von 2015 bis 2023 amtierende nationalkonservative Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hatte Justizreformen eingeführt, die nach Ansicht der EU-Kommission die Rechtsstaatlichkeit untergruben.

Das von unter der PiS ernannten Richtern dominierte Verfassungsgericht hatte in Urteilen den Vorrang der polnischen Verfassung vor dem EU-Recht festgestellt und damit ein Schlüsselprinzip der Europäischen Union untergraben. Die jetzige pro-europäische Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk erkennt die Urteile nicht an, scheiterte jedoch bislang mit ihren Bemühungen, die Änderungen rückgängig zu machen. Justizminister Waldemar Zurek hatte angekündigt, er warte auf das EuGH-Urteil, um Änderungen am Verfassungsgericht voranzutreiben, einschließlich der Ernennung neuer unabhängiger Richter.

(Bericht von Anna Wlodarczak-Semczuk; Bearbeitet von Alexander Ratz; redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)