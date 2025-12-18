EZB rührt Leitzins nicht an - "Sind in guter Position"

Frankfurt, 18. Dez (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hält ihren Leitzins angesichts einer niedrigen Inflation und wachsenden Wirtschaft stabil.

Der EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde beließ den wichtigen Einlagensatz am Donnerstag zum vierten Mal in Folge bei 2,0 Prozent. "Das wurde einstimmig beschlossen", sagte Lagarde auf einer Pressekonferenz in Frankfurt. Von Mitte ⁠2024 bis Juni 2025 wurde ‍der Leitzins wegen sinkender Inflationsrisiken in acht Schritten von vier auf zwei Prozent halbiert. Seither wurde er nicht mehr verändert. Lagarde ließ sich nicht in die Karten schauen, wie es weitergeht. "Wir sind in einer guten Position", sagte sie. Man halte ‌sich alle Optionen offen - ohne vorab festgelegten Zinssatz, Pfad oder Zeitpunkt für eine Änderung. Auch wegen anhaltender Unsicherheiten - von der Handelspolitik bis hin zum russischen Krieg gegen die Ukraine - "können wir einfach keine ‍Vorausschau bieten", sagte Lagarde.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. "Es gibt momentan einfach keinen Anlass, die Zinsen zu verändern", sagte der Chefvolkswirt des Vermögensverwalters HQ Trust, Michael Heise. "Die Konjunktur ist leicht aufwärtsgerichtet und die Inflation stabil in der Nähe des mittelfristigen Zwei-Prozent-Ziels der Notenbank." Das dürfte auch 2026 so bleiben. "Die abwartende Geldpolitik ist folgerichtig in der aktuellen wirtschaftlichen Situation der Euro-Zone und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität, Zinsen nach oben oder nach unten anpassen zu können", sagte Ökonomin Lena Dräger vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW).

Im November lag die Teuerungsrate ‍in der Währungsunion den zweiten Monat in Folge bei 2,1 Prozent. Die EZB strebt ⁠für die 20-Länder-Gemeinschaft einen Wert von 2,0 Prozent an, den sie als optimal für die Wirtschaft in der Euro-Zone ansieht. Gegen eine weitere Zinssenkung spricht allerdings die vergleichsweise hohe Kerninflation von aktuell 2,4 Prozent. Hier werden die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet. Gegen sie kann die Geldpolitik wenig ausrichten, da ‍deren Weltmarktpreise eher von geopolitischen und klimatischen Bedingungen abhängen.

Für das kommende Jahr hoben die EZB-Volkswirte ihre Prognose für die Kernrate auf 2,2 Prozent an. "Für 2026 wurde die Inflation hauptsächlich deshalb nach oben revidiert, weil die ⁠Fachleute nun mit einem langsameren Rückgang der Teuerung bei Dienstleistungen rechnen", erklärte die EZB zu ihren vierteljährlichen Projektionen.

ERHÖHUNG ALS NÄCHSTER SCHRITT?

Hinter den Kulissen dürfte es deshalb rege Diskussionen über den künftigen geldpolitischen Kurs geben. An den Finanzmärkten wird bereits über eine mögliche Zinserhöhung 2026 oder spätestens 2027 spekuliert. Preisdruck dürfte etwa von der expansiven deutschen Finanzpolitik ausgehen, die im kommenden Jahr viele ‍Milliarden Euro für Infrastruktur und Verteidigung ausgeben will. Das könnte für neuen ‌Inflationsdruck sorgen. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte zuletzt signalisiert, dass der nächste Schritt eine Zinserhöhung sein könnte. Händler preisen jetzt eine etwa 20-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen solchen Schritt bis Ende 2026 ein. Bis März 2027 sehen sie die Chance dafür auf 45 Prozent steigen.

Hinzu kommt, dass die Euro-Wirtschaft trotz Belastungen wie den hohen US-Zöllen robust wachsen dürfte. Auf neue Impulse durch billigeres Geld ist sie damit nicht so sehr angewiesen. "Das Wirtschaftswachstum dürfte höher ausfallen als in den September-Projektionen angenommen, getragen vor allem durch die Binnennachfrage", betonte die EZB. Die Wachstumsprognose wurde für 2025 auf 1,4 Prozent, für 2026 auf 1,2 Prozent und für 2027 auf 1,4 Prozent nach oben revidiert. "Die Wirtschaft hat sich als widerstandsfähig erwiesen", sagte Lagarde.

Viele Ökonomen raten deshalb von weiteren Zinssenkungen ab. "Hoffentlich bleibt die EZB weiter standhaft und senkt ihre Zinsen nicht, wenn die Inflation nach der Jahreswende wegen ⁠eines Basiseffekts vorübergehend unter das Ziel von zwei Prozent fällt", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Der gegenwärtige EZB-Einlagensatz von zwei Prozent sei ohnehin bereits niedrig. Er schiebe die Konjunktur und langfristig auch die Inflation an.

(Bericht von Rene Wagner, Klaus Lauer, redigiert von Kirsti Knolle - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‍Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)