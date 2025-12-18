W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EZB lässt Leitzinsen im Euroraum unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank lässt die Leitzinsen im Euroraum zum vierten Mal in Folge unverändert. Der für Banken und Sparer im Euroraum wichtige Einlagenzins bleibt somit bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt mitteilte./ben/als/DP/jha

