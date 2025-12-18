Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Accenture
|Bericht 1. Quartal 2026
|Bertrandt
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|bettermoo(d) Food
|Bericht 1. Quartal 2026
|Birkenstock
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Cintas
|Bericht 2. Quartal 2026
|Douglas
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|EVN
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|FedEx
|Bericht 2. Quartal 2026
|Fuelcell Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|HEICO
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|HORNBACH Baumarkt
|Bericht 3. Quartal 2026
|Nike
|Bericht 2. Quartal 2026
|Pinnacle Silver and Gold
|Bericht 2. Quartal 2026
|Spark Energy Minerals
|Bericht 1. Quartal 2026
|Vizsla Copper
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
