Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.12.2025

onvista · Uhr
RüstungDividenden-AristokratenWasserstoffErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AccentureBericht 1. Quartal 2026
BertrandtBericht Geschäftsjahr 2025
bettermoo(d) FoodBericht 1. Quartal 2026
BirkenstockBericht Geschäftsjahr 2025
CintasBericht 2. Quartal 2026
DouglasBericht Geschäftsjahr 2025
EVNBericht Geschäftsjahr 2025
FedExBericht 2. Quartal 2026
Fuelcell EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
HEICOBericht Geschäftsjahr 2025
HORNBACH BaumarktBericht 3. Quartal 2026
NikeBericht 2. Quartal 2026
Pinnacle Silver and GoldBericht 2. Quartal 2026
Spark Energy MineralsBericht 1. Quartal 2026
Vizsla CopperBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nike
Douglas
Accenture
Fuelcell Energy
Cintas
Birkenstock
EVN
FedEx
Bertrandt
HEICO
Vizsla Copper
bettermoo(d) Food
Pinnacle Silver and Gold
HORNBACH Baumarkt
Spark Energy Minerals

