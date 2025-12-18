Gastgewerbe mit Umsatzplus im Oktober - Steuerentlastung zum neuen Jahr

Berlin, 18. Dez (Reuters) - Das deutsche Gastgewerbe macht etwas Boden gut.

Der Umsatz von Restaurants, Kneipen, Hotels und anderen Beherbergungsstätten stieg im Oktober um 2,1 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Inflationsbereinigt (real) gab es ein Plus von 2,2 Prozent, nach einem Minus von 1,7 Prozent im September. Im Vorjahresvergleich zeigen sich die teilweise deutlichen Preiserhöhungen in der Branche, die die Verbraucher in ihrem Geldbeutel spüren. Denn verglichen mit Oktober 2024 hatten die Unternehmen zwar nominal 2,4 Prozent mehr in der Kasse, nach Abzug der Inflation lagen die realen Erlöse aber 0,9 Prozent unter dem Niveau vor Jahresfrist.

Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Oktober ein reales Umsatzplus von 6,3 Prozent zum Vormonat. Die Einnahmen der Gastronomen stiegen leicht um 0,2 Prozent. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hofft auf neue Impulse durch die Politik: Ab Januar 2026 soll die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie dauerhaft von 19 auf sieben Prozent sinken.

Offen ist, ob die Betriebe dies an ihre Kundschaft weiterreichen werden. Viele wollen die Entlastung in Investitionen und ein besseres Angebot stecken. Die Branche warnt zudem vor höheren Personalkosten, da der Mindestlohn zu Jahresbeginn auf 13,90 Euro je Stunde steigen soll und ein Jahr später auf 14,50 Euro. "Ob und in welchem Umfang Preissenkungen möglich sind, hängt maßgeblich von der weiteren Kostenentwicklung ab", hieß es zuletzt vom Hotel- und Gaststättenverband.

