In Frankreich hellt sich Stimmung der Firmen auf - Industrie mit Schwung

18. Dez (Reuters) - Anders als in Deutschland hat sich die Stimmung der Unternehmen in Frankreich zum Jahresende verbessert.

Der Geschäftsklimaindex für die gesamte Wirtschaft stieg im Dezember auf 99 Punkte, von 98 Zählern im Vormonat, wie das französische Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Das Barometer allein für die Industrie kletterte überraschend sogar um vier auf 102 Punkte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur eine Stagnation erwartet.

In Deutschland hingegen gehen die meisten Unternehmen ernüchtert ins neue Jahr und setzen für einen Aufschwung vor allem auf die geplanten staatlichen Mehrausgaben. Die Stimmung in den Chefetagen verschlechterte sich im Dezember den zweiten Monat in Folge - der Ifo-Geschäftsklimaindex sank um 0,3 auf 87,6 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitgeteilt hatte. "Das Jahr endet ohne Aufbruchstimmung", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

