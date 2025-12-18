IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel veröffentlicht erste Ressourcen von den Projekten Midlothian und Bannockburn

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel veröffentlicht erste Ressourcen von den Projekten Midlothian und Bannockburn

Highlights:

- Midlothian liefert höchsten Nickelgehalt: 595 Millionen Tonnen (Mt) abgeleitete Ressource mit 0,28 % Nickel;

- Ressource in Bannockburn ermittelt: 63 Mt angezeigte Ressource mit 0,28 % Nickel und 129 Mt vermutete Ressource mit 0,27 % Nickel.

- Nickelgebiet Timmins erweitert: Acht Lagerstätten umfassen nun insgesamt 3,9 Milliarden Tonnen (Mt) gemessene und angezeigte Ressourcen mit einem Gehalt von 0,24 % und einem Nickelanteil von 9,4 Mt sowie 4,9 Milliarden Tonnen (Mt) abgeleitete Ressourcen mit einem Gehalt von 0,23 % und einem Nickelanteil von 11,5 Mt

TORONTO, 18. Dezember 2025 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-highlights-of-recent-months-and-new-share-price-targets/ -) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) gab heute erste Mineralressourcenschätzungen (die Mineralressourcenschätzung oder MRE) für sein Nickel-Sulfid-Projekt Midlothian (Midlothian) und sein Nickel-Sulfid-Projekt Bannockburn (Bannockburn) bekannt, die sich 64 km südöstlich von Timmins und 20 km westlich von Matachewan in Ontario befinden.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: Wir zeigen weiterhin das Weltklassepotenzial des Timmins Nickel District und haben nun acht von neun Ressourcen veröffentlicht, mit über 3,9 Milliarden Tonnen zu 0,24 % Nickel für 9,4 Millionen Tonnen gemessene und angezeigte Nickelressourcen und 4,9 Milliarden Tonnen zu 0,23 % Nickel für 11,5 Millionen Tonnen abgeleitete Nickelressourcen. Wir waren sowohl mit den Ressourcen in Bannockburn als auch in Midlothian sehr zufrieden - insbesondere da die Ressource in Midlothian aus nur 45 % der geophysikalischen Zielfläche generiert wurde und die bisher höchste durchschnittliche Ressourcenqualität unserer Projekte im Nickelgebiet Timmins aufweist. Wir gehen davon aus, dass wir die endgültige Ressource in Nesbitt im ersten Quartal 2026 veröffentlichen werden.

Nickelgebiet Timmins

Das Unternehmen hat Mineralressourcenschätzungen für acht seiner Grundstücke im Gebiet Timmins veröffentlicht, die sich auf 3,98 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,24 % in gemessenen und angezeigten Ressourcen belaufen, was insgesamt 9,4 Millionen Tonnen Nickelmetall entspricht, sowie auf eine abgeleitete Ressource von 4,95 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,23 %, was insgesamt 11,5 Millionen Tonnen enthaltenem Nickelmetall entspricht (Tabelle 1).

Das Unternehmen zeigt weiterhin das Potenzial seines Grundstückspakets im Nickelgebiet Timmins. Zum Vergleich: Das Nickelgebiet Sudbury verfügte vor Beginn des Abbaus über geschätzte Ressourcen von 19 Millionen Tonnen Nickel (Naldrett und Lightfoot, 1993; Lesher und Thurston, 2002).

Tabelle 1. Gesamtmenge der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen auf den Nickelgrundstücken in Kanada.

M&I Abgeleitet Explorations-ziel

Projekt Geophysikalisch Ressource Ressource Ni % Enthalten Ressource Ni % Enthalten Tonnage (Mt)

(Mt) (Bt)

Fußabdruck (km2) Datum/Ziel Nickel (Mt) Nickel (Mt)

Crawford 1,6 23. Oktober 2,56 0,24 6,03 1,69 0,22 3,73 -

Reid 3,9 Dez-24 0,59 0,24 1,43 0,99 0,23 2,24 0,9-2,1

Mann W 3,4 Jun-25 0,41 0,23 0,95 0,60 0,22 1,31 0,5-1,0

Mann CE 3,1 25. Juli 0,24 0,22 0,52 0,54 0,21 1,15 0,6-2,0

Deloro 0,4 24. Juli 0,08 0,25 0,20 0,36 0,25 0,89 -

Texmont 0,1 25. Juli 0,04 0,29 0,11 0,05 0,25 0,14 -

Bannockburn 0,4 Dez-25 0,06 0,28 0,18 0,13 0,27 0,34 0,06-0,35

Midlothian 1,7 Dez-25 - - - 0,59 0,28 1,68 0,43-0,98

GESAMT 15,0 3,98 0,24 9,42 4,95 0,23 11,48

Mineralressourcenschätzung Midlothian

Das Midlothian-Projekt liegt 110 km südlich des Flaggschiff-Projekts Crawford Nickel Sulphide (Crawford) des Unternehmens und etwa 27 km südwestlich der Stadt Matachewan. Das Gebiet des geophysikalischen Ziels, das von der Mineralressourcenschätzung (MRE) für Midlothian abgedeckt wird, macht etwa 45 % der gesamten geophysikalischen Zielfläche aus. Midlothian ist ganzjährig zugänglich.

Für die erste MRE wurden insgesamt 9.268 Meter Kernbohrungen aus 22 Bohrlöchern verwendet, um die abgeleitete Ressourcekategorie Midlothian zu berechnen, wie in Tabelle 2 zusammengefasst. Alle Bohrlöcher gehören Canada Nickel und wurden im Rahmen der Bohrkampagnen 2023, 2024 und 2025 gebohrt.

Die abgeleiteten Ressourcen belaufen sich auf insgesamt 595 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,28 % und enthalten insgesamt 1,68 Millionen Tonnen Nickel. Die ungefähren Abmessungen der MRE Midlothian betragen 2,5 Kilometer Länge, bis zu 520 Meter Breite, bis zu 500 Meter Tiefe und sind nach Osten und in die Tiefe hin offen. Weitere 434 bis 980 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt zwischen 0,25 % und 0,27 % bleiben als Explorationsziel(1) bestehen, bis weitere Bohrungen durchgeführt werden. Dieses Explorationsziel basiert auf Kernbohrungen des Unternehmens, der geophysikalischen Untersuchung des Projekts sowie dem Verständnis und der Berechnung der aktuellen MRE für Midlothian.

Das Explorationsziel wurde durch Modellierung der identifizierten Nickelsulfidmineralisierung innerhalb des aktuellen Schätzungsbereichs, aber außerhalb des aktuellen MRE-Gebiets abgeleitet. Das Volumen des modellierten Explorationszielgebiets bestimmt die potenzielle Tonnageangabe im Explorationsziel. Der im Explorationsziel angegebene Gehaltsbereich wurde unter Berücksichtigung der Bohrkern nerhalb des modellierten Explorationszielgebiets, unter Berücksichtigung der geologischen Gegebenheiten in einem gut erforschten Nickelvorkommen, in dem die Gehalte beobachtet und die Ergebnisse gut verstanden werden, sowie auf der Grundlage der Erfahrungen des Unternehmens und der qualifizierten Personen ermittelt. Die potenziellen Tonnagen und Gehalte sind konzeptioneller Natur und basieren auf Bohrlöchern und geophysikalischen Ergebnissen, die die ungefähre Länge, Mächtigkeit, Tiefe und den Gehalt des Explorationsziels definieren. Die Explorationen reichen nicht aus, um eine aktuelle Mineralressource zu definieren, und das Unternehmen weist darauf hin, dass das Risiko besteht, dass weitere Explorationen nicht zur Abgrenzung einer aktuellen Mineralressource führen werden.

Die MRE für Midlothian wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. und dessen Unterauftragnehmer L&M Geociencias gemäß den CIM-Leitlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (2019) und den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (2014) erstellt. Ein technischer Bericht zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht.

Tabelle 2. Vorläufige Gesamtmineralressourcenschätzung (Ressourcen innerhalb der Grube) für die Nickelsulfid-Lagerstätte Midlothian.

Mineralressourcenschätzung Enthaltenes Metall

Klasse Tonnage Ni Co Fe Cr Pd Pt Ni Co Fe Cr Pd Pt

(Mt) (%) (%) (%) (%) (g/t) (g/t) (kt) (kt) (Mt) (kt) (koz) (koz)

Abgeleitet 595,3 0,28 0,011 4,72 0,18 0,003 0,004 1.684 64,4 28,1 1.057 56,3 69,9

Anmerkungen zu Tabelle 2:

1. Die unabhängige qualifizierte Person für die Mineralressourcenschätzung (MRE) gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) ist Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo., PGO #0183) von Caracle Creek International Consulting Inc. Das Datum der Mineralressourcenschätzung ist der 15. Dezember 2025.

2. Die Menge und der Gehalt der in dieser MRE angegebenen abgeleiteten Ressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Ressourcen zu definieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

3. Zur Definition potenziell wirtschaftlich nutzbarer Materialien für die Aufnahme in die MRE wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,10 % Ni verwendet. Die Cutoff-Werte wurden auf der Grundlage von Kernproben-Geostatistiken und Bohrkernlithologien für die Lagerstätte sowie durch Vergleich mit analogen Nickel-Lagerstätten bestimmt.

4. Die geologischen Modelle und Blockmodelle für die MRE basieren auf Daten aus insgesamt 22 Oberflächenbohrlöchern, die von Canada Nickel in den Jahren 2023, 2024 und 2025 fertiggestellt wurden. Die Bohrlochdatenbank wurde vor der Ressourcenschätzung validiert, und die Qualitätssicherung und -kontrolle erfolgte anhand von branchenüblichen Kontrollkarten für Leerproben, Kernduplikate und kommerziell zertifiziertes Referenzmaterial, das von Canada Nickel in die Untersuchungschargen eingefügt wurde, sowie durch Vergleich mit den in einem zweiten Labor durchgeführten Schiedsrichteruntersuchungen.

5. Die Schätzungen wurden auf zwei signifikante Stellen gerundet.

6. Die MRE wurde gemäß den CIM-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (19. Mai 2014) erstellt.

7. Das auf die MRE angewandte geologische Modell umfasst drei mineralisierte Domänen, die von unterschiedlich serpentinisierten ultramafischen Gesteinen beherbergt werden: einen höhergradigen Kern (Dunit), einen etwas niedriggradigeren Halo (Übergangsdunit) und eine niedriggradige Randdomäne (Peridotit). Für jede Domäne wurden in der Software Leapfrog Geo 2025.2 individuelle Drahtmodelle erstellt.

8. Es wurde ein 20 m x 20 m x 15 m großes Blockmodell erstellt, und die Proben wurden in Abständen von 7,5 m zusammengesetzt. Die Gehaltsschätzung aus Bohrlochdaten wurde für Ni, Co, Fe, Cr, S, Pd und Pt unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode in der Software Isatis 2024.12 durchgeführt.

9. Die MRE wurde durch eine konzeptionelle Grubenhüllkurve eingeschränkt, die unter Verwendung der folgenden Optimierungsparameter entwickelt wurde. Die verwendeten Metallpreise betrugen 21.000 US$/t Nickel, 40.000 US$/t Kobalt, 325 US$/t Eisen, 3.860 US$/t Chrom, 1.350 US$/oz Palladium und 1.150 US$/oz Platin. Für jede Schicht wurden unterschiedliche Grubenneigungen (in Grad) verwendet: 9,5 in Ton, 11,3 in Sand und Geschiebelehm und 45,0 in Gestein. Der verwendete Wechselkurs betrug 1 CAD = 0,76 USD. Für die Abbaukosten wurden unterschiedliche Werte für Abraum (Ton, Kies) und Gesteinsabbau verwendet, die zwischen 1,64 CAD und 4,32 CAD/t Abbau lagen. Die Verarbeitungs- und G&A-Kosten für einen Betrieb mit 120 ktpd (ähnlich dem endgültigen Umfang von Crawford) wurden auf 8,20 CAD/t geschätzt. Basierend auf dem Gehaltsbereich und dem Verhältnis von Schwefel zu Nickel beträgt die berechnete Ausbeute durchschnittlich 39 % für Ni, 6 % für Co, 56 % für Fe und 25 % für Cr, 32 % für Pd und 12 % für Pd.

10. Die Geinschätzung wurde durch einen Vergleich der Eingangs- und Ausgangsstatistiken (Nearest Neighbour- und Inverse Distance Squared-Methoden), eine Swath-Plot-Analyse, Cross-Plots von declustered Proben gegen die nächstgelegene OK-Schätzung und durch visuelle Überprüfung der Untersuchungsdaten, des Blockmodells und der Geishüllen in Querschnitten validiert.

11. Die Dichteschätzung für die mineralisierten Bereiche wurde unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode durchgeführt, basierend auf 947 spezifischen Gewichtsmessungen, die während des Kernprotokollierungsprozesses gesammelt wurden, unter Verwendung derselben Blockmodellparameter wie bei der Gehaltsschätzung. Als Referenzwert beträgt die durchschnittliche geschätzte Dichte innerhalb von Dunit 2,56 g/cm³(t/m³), der Übergangsdunitbereich ergab einen Durchschnitt von 2,61 g/cm³ (t/m³), während der Peridotitbereich 2,76 g/cm³ (t/m³) beträgt.

Abbildung 1. Draufsicht auf das Nickelsulfidprojekt Midlothian in Ontario.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82272/181225_DE_CNC.001.png

Abbildung 2: Draufsicht auf die kategorisierten Ressourcen von Midlothian (OBEN) zusammen mit dem Ni-Gehalt in % (UNTEN).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82272/181225_DE_CNC.002.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82272/181225_DE_CNC.003.png

Abbildung 3: Längsschnitt (Blick nach Norden) des Nickel-Sulfid-Projekts Midlothian mit den Ressourcenkategorien (OBEN) und dem Ni-Gehalt in % (UNTEN).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82272/181225_DE_CNC.004.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82272/181225_DE_CNC.005.png

Nächste Schritte beim Nickel-Sulfid-Projekt Midlothian:

- Ein technischer Bericht zu den heute veröffentlichten MRE-Daten wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eingereicht.

- Die Infill-Bohrungen auf dem Grundstück zielen darauf ab, die abgeleiteten Ressourcen in der nächsten Bohrkampagne zu erhöhen und in angezeigte Ressourcen umzuwandeln.

- Die mineralogischen und metallurgischen Analysen werden fortgesetzt, um die Metallausbeuten besser zu verstehen und zu schätzen.

Mineralressourcenschätzung für Bannockburn

Das Projekt Bannockburn liegt 100 km südöstlich des Flaggschiff-Projekts Crawford Nickel Sulphide (Crawford) des Unternehmens. Das Gebiet des geophysikalischen Ziels, das von der MRE Bannockburn abgedeckt wird, macht etwa 70 % der gesamten geophysikalischen Zielfläche aus. Bannockburn ist ganzjährig zugänglich.

Für die erste MRE wurden insgesamt 8.528 Meter Kernbohrungen aus 25 Bohrlöchern verwendet, um die Ressourcen von Bannockburn in zwei Kategorien zu berechnen, wie in Tabelle 3 zusammengefasst. Siebzehn Bohrlöcher gehören zu den Bohrkampagnen von Canada Nickel für 2023-2024, während die restlichen 8 Bohrlöcher aus einem übernommenen Datensatz von Grid Metals aus dem Jahr 2021 stammen.

Die angezeigten Ressourcen belaufen sich auf insgesamt 63 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,28 %, was insgesamt 0,18 Millionen Tonnen enthaltenem Nickel entspricht, und die abgeleiteten Ressourcen belaufen sich auf insgesamt 129 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,27 %, was insgesamt 0,34 Millionen Tonnen enthaltenem Nickel entspricht. Die ungefähren Abmessungen der MRE Bannockburn betragen 1,2 Kilometer Länge, bis zu 330 Meter Breite, bis zu 500 Meter Tiefe und sind in alle Richtungen offen.

Die Bohrungen in Bannockburn wurden in den Jahren 2023 und 2024 durchgeführt. Die Kampagne 2024 hat das Ziel erfolgreich abgeschlossen, frühere Abschnitte zu vervollständigen, um eine erste Mineralressourcenschätzung zu definieren, Erkenntnisse über die Geologie der Lagerstätte zu gewinnen und systematisch Proben für mineralogische Analysen zu sammeln.

Die MRE für Bannockburn wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. und seinem Unterauftragnehmer L&M Geociencias in Übereinstimmung mit den CIM-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (2019) und den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (2014) erstellt. Ein technischer Bericht zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht.

Tabelle 3. Vorläufige Gesamtmineralressourcenschätzung (Ressourcen innerhalb der Grube) für die Nickelsulfid-Lagerstätte Bannockburn.

Mineralressourcenschätzung Enthaltenes Metall

Klasse Tonnage Ni Co Fe Cr Pd Pt Ni Co Fe Cr Pd Pt

(Mt) (%) (%) (%) (%) (g/t) (g/t) (kt) (kt) (Mt) (kt) (koz) (koz)

Angegeben 63,2 0,28 0,009 3,79 0,11 0,006 0,006 179,7 5,9 2,4 67,3 12,1 12,2

Abgeleitet 129,0 0,27 0,010 4,51 0,15 0,006 0,006 342,9 12,6 5,8 0,15 24,2 25,8

Anmerkungen zu Tabelle 3:

1. Die unabhängige qualifizierte Person für die Mineralressourcenschätzung (MRE) gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) ist Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo., PGO #0183) von Caracle Creek International Consulting Inc. Das Datum der Mineralressourcenschätzung ist der 15. Dezember 2025.

2. Die Menge und der Gehalt der in dieser MRE angegebenen abgeleiteten Ressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Ressourcen zu definieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen durch weitere Explorationsarbeiten zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

3. Zur Definition potenziell wirtschaftlich nutzbarer Materialien für die Aufnahme in die MRE wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,10 % Ni verwendet. Die Cutoff-Werte wurden auf der Grundlage von Kernproben-Geostatistiken und Bohrkernlithologien für die Lagerstätte sowie durch Vergleich mit analogen Nickel-Lagerstätten bestimmt.

4. Die geologischen Modelle und Blockmodelle für die MRE basieren auf Daten aus insgesamt xx Oberflächenbohrlöchern, die von Canada Nickel in den Jahren 2023 und 2024 fertiggestellt wurden. Die Bohrlochdatenbank wurde vor der Ressourcenschätzung validiert, und die QA/QC-Prüfungen wurden unter Verwendung von branchenüblichen Kontrollkarten für Leerproben, Kernduplikate und kommerzielles zertifiziertes Referenzmaterial durchgeführt, das von Canada Nickel in die Untersuchungschargen eingefügt wurde, sowie durch Vergleich mit Schiedsrichteruntersuchungen, die in einem zweiten Labor durchgeführt wurden.

5. Die Schätzungen wurden auf zwei signifikante Stellen gerundet.

6. Die MRE wurde gemäß den CIM-Leitlinien für die beste Praxis zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (19. Mai 2014) erstellt.

7. Das auf die MRE angewandte geologische Modell umfasst zwei mineralisierte Domänen, die von unterschiedlich serpentinisierten ultramafischen Gesteinen beherbergt werden: einen höhergradigen Kern (Dunit) und einen niedriggradigen Halo (Übergangsdunit). Für jede Domäne wurden in der Software Leapfrog Geo 2025.1 individuelle Drahtmodelle erstellt.

8. Es wurde ein 20 m x 20 m x 15 m großes Blockmodell erstellt, und die Proben wurden in Abständen von 7,5 m zusammengesetzt. Die Gehaltsschätzung aus Bohrlochdaten wurde für Ni, Co, Fe, Cr, S, Pd und Pt unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode in der Software Isatis 2024.12 durchgeführt.

9. Die MRE wurde durch eine konzeptionelle Grubenhüllkurve eingeschränkt, die unter Verwendung der folgenden Optimierungsparameter entwickelt wurde. Die verwendeten Metallpreise betrugen 21.000 US$/t Nickel, 40.000 US$/t Kobalt, 325 US$/t Eisen, 3.860 US$/t Chrom, 1.350 US$/oz Palladium und 1.150 US$/oz Platin. Für jede Schicht wurden unterschiedliche Grubenneigungen (in Grad) verwendet: 9,5 in Ton, 11,3 in Sand und Geschiebelehm und 45,0 in Gestein. Der verwendete Wechselkurs betrug 1 CAD = 0,76 USD. Für die Abbaukosten wurden unterschiedliche Werte für Abraum (Ton, Kies) und Gesteinsabbau verwendet, die zwischen 1,82 CAD und 4,61 CAD/t Abbau lagen. Das Material in Bannockburn würde in einem Betrieb mit einer Kapazität von 120 ktpd verarbeitet werden (ähnlich wie beim endgültigen Umfang von Crawford). Die Kosten für den Transport, die Verarbeitung und die Verwaltung des Erzes für einen solchen Betrieb wurden auf 13,50 CAD/t geschätzt. Basierend auf dem Gehaltsbereich und dem Verhältnis von Schwefel zu Nickel beträgt die berechnete Ausbeute durchschnittlich 49 % für Ni, 10 % für Co, 55 % für Fe, 28 % für Cr, 41 % für Pd und 16 % für Pd.

10. Die Geinschätzung wurde durch einen Vergleich der Eingangs- und Ausgangsstatistiken (Nearest Neighbour- und Inverse Distance Squared-Methoden), eine Swath-Plot-Analyse, Cross-Plots von declustered Proben gegenüber der nächsten OK-Schätzung sowie durch eine visuelle Überprüfung der Untersuchungsdaten, des Blockmodells und der Geishüllen in Querschnitten validiert.

11. Die Dichteschätzung für die mineralisierten Bereiche wurde unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode durchgeführt, basierend auf 454 spezifischen Gewichtsmessungen, die während des Kernprotokollierungsprozesses gesammelt wurden, unter Verwendung derselben Blockmodellparameter wie bei der Gehaltsschätzung. Als Referenzwert beträgt die durchschnittliche geschätzte Dichte innerhalb von Dunit 2,55 g/cm3 (t/m3 ), während der Übergangsdunitbereich einen Durchschnittswert von 2,61 g/cm3 (t/m3) ergab.

Abbildung 4. Draufsicht auf die Ressourcen von Bannockburn, Nickel-Sulfid-Projekt Bannockburn, Ontario.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82272/181225_DE_CNC.006.png

Abbildung 5: Draufsicht auf die kategorisierten Ressourcen von Bannockburn (OBEN) zusammen mit dem Ni-Gehalt in % (UNTEN).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82272/181225_DE_CNC.007.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82272/181225_DE_CNC.008.png

Abbildung 6: Längsschnitt (Blickrichtung Nordosten) des Nickel-Sulfid-Projekts Bannockburn mit den Ressourcenkategorien (OBEN) und dem Nickelgehalt in Prozent (UNTEN).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82272/181225_DE_CNC.009.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82272/181225_DE_CNC.010.png

Nächste Schritte beim Nickel-Sulfid-Projekt Bannockburn:

- Ein technischer Bericht zu der heute veröffentlichten MRE wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung eingereicht.

- Die Explorationsbohrungen auf dem Grundstück werden eine Erweiterung in die Peridotitkörper neben dem Hauptdunitkörper umfassen. Die Zunahme des Volumens und die bessere Morphologie der Lagerstätte könnten zu einer erheblichen Steigerung der Ressourcen führen.

- Die mineralogischen und metallurgischen Analysen werden fortgesetzt, um die Metallausbeute besser zu verstehen und abzuschätzen.

Untersuchungen, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohrungen

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird aus dem Bohrer in versiegelten Kernbehältern entnommen und zu der gesicherten Kernprotokollierungsanlage (Kernlager) transportiert. Der Kern wird markiert und in 1,5-Meter-Abschnitten beprobt und mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten. Ein Satz Proben (halber Kern) wird in gesicherten Beuteln direkt von der Kernlagerstätte von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Satz Proben (halber Kern) sicher zu SGS Lakefield zur Vorbereitung versandt wird, wobei die Analyse bei SGS Burnaby durchgeführt wird. Beide Labore sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und unabhängig von Canada Nickel und den qualifizierten Personen. Die Analyse der Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Feuerprobe (FA), während die Analyse von Nickel, Kobalt, Schwefel und anderen Elementen mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Leerproben (QA/QC-Proben) werden in einem Verhältnis von drei QA/QC-Proben pro 20 Kernproben hinzugefügt, sodass eine Charge von 60 Proben zur Analyse eingereicht wird.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch (P.Geo. #2250 - Ontario), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten magnetischen geophysikalischen Bilder wurden auf Grundlage der Interpretation von Datensätzen erstellt, die von der Ontario Geological Survey zur Verfügung gestellt wurden.

Referenzen

Naldrett, A.J., und Lightfoot, P.C., 1993, Ni-Cu-PGE-Erze der Region Norilsk, Sibirien: Ein Modell für riesige magmatische Erzvorkommen in Verbindung mit Flutbasalten: Society of Economic Geologists Special Publication 2, S. 81-123.

Lesher, C.M. und Thurston, P.C., 2002, Eine Sonderausgabe über die Mineralvorkommen im Sudbury-Becken: Economic Geology, Band 97, Nr. 7.

1Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur; es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren; es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird (siehe auch unten).

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen, das Nickel-Sulfid-Projekte der nächsten Generation vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Timmins-Nickel-Distrikts verankert. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Warnhinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem das Potenzial des Nickel-Sulfid-Projekts Bannockburn, der Zeitpunkt der Einreichung eines technischen Berichts zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Möglichkeit zur Fortsetzung der Bohrungen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, der Zeitpunkt und der Abschluss (falls überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Nickelgebiets Timmins, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Grundstücks aufzubringen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Nicht-Erlangung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

