IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Viromed Medical AG: Innovative Medizintechnologie als Antwort auf globale Antibiotikaresistenzen

39 Millionen Tote bis 2050! Diese Anzahl an Toten sehen Experten von The Lancet in einer 2024 veröffentlichten Studie als Folge von ausufernder antimikrobieller Resistenz (direkte AMR-Todesfälle). Berücksichtigt man auch jene Todesfälle, bei denen die Resistenz ein beitragender, aber nicht alleiniger Faktor zum Tod ist (assoziierte AMR-Todesfälle), dann sprechen wir weltweit von prognostizierten, kumulierten 169 Millionen Todesfälle bis 2050.

Experten erwarten weltweit mehr Tote aufgrund von Antibiotikaresistenzen

Bereits zwischen 1990 und 2021 starben laut Studie jährlich weltweit mehr als eine Millionen Menschen an Antibiotikaresistenzen (direkte AMR-Todesfälle). Es sind vor allem Menschen ab 70 Jahren, bei denen die Sterblichkeit aufgrund der Resistenz im Untersuchungszeitraum um 80% zunahm. Auch erwarten die Analysten einen weiteren Anstieg der Zahlen in den kommenden Jahren: 1,91 Millionen Tote im Jahr 2050, so die Erwartungen. Bis zum Jahre 2050 kumulieren sich so die weltweiten Todeszahlen laut der Studie auf 39 Millionen direkten AMR-Todesfälle.

Schaut man sich auch jene Todesfälle an, bei denen die antimikrobielle Resistenz mitverantwortlich, aber nicht allein ursächlich für den Tod war, so liegen die Zahlen deutlich höher. 2019 starben durch Antibiotikaresistenzen als beitragender Faktor 4,95 Mio. Menschen. Auch hier erwarten die Experten einem deutlichen Anstieg der Zahlen. Die Prognose: 8,22 Millionen AMR-assoziierte Todesfälle im Jahr 2050.

Die Autoren der Studie sehen das Auftreten von Antibiotikaresistenzen daher heute schon als eine globale Bedrohung, die sich in den kommenden Jahrzehnten weiter verschärfen dürfte.

Auch Deutschland steht vor ernsthaften Herausforderungen

Und die Zahlen für Deutschland? 2019 verstarben laut Robert Koch-Institut etwa 9.700 Menschen an der direkten AMR. Diese Todeszahlen werden ergänzt durch rund 45.700 assoziierte AMR-Todesfälle in Deutschland, bei denen Antibiotikaresistenzen die Behandlung erschwert oder die Krankheit verschlimmert haben. Die Resistenz war also nicht die primäre Todesursache, sie trug jedoch erheblich dazu bei. Blutstrominfektionen, Atemwegsinfektionen und Infektionen im Bauchraum waren die wichtigsten Ursachen der tödlichen antimikrobieller Resistenz-Belastung. Das Robert Koch-Institut stuft daher auch die hohen Antibiotikaresistenzen als eine ersthafte Herausforderung für die öffentliche Gesundheit in Deutschland wie weltweit ein:

Antibiotika zählen zu den wichtigsten medizinischen Errungenschaften und sind in der modernen Medizin unverzichtbar. Antibiotikaresistenzen nehmen jedoch weltweit zu. Sie sind eine der größten Herausforderungen für die globale Gesundheit dieser Zeit.

Gezielte Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen wichtige Krankheitserreger- und Wirkstoffkombinationen müssen daher laut Robert Koch-Institut künftig weiter verstärkt werden.

Kaltplasma als Antwort auf die zunehmenden Antibiotikaresistenzen

Ein Unternehmen, welches dieser erheblichen Bedrohung etwas entgegensetzen möchte, ich die bei Hamburg ansässige Viromed Medical AG (WKN A3MQR6, ISIN DE000A3MQR65). Die Leidenschaft von Viromed gilt der Kaltplasma-Technologie. Kaltplasma aktiviert das Zellwachstum, die Blutzirkulation und den Zellmetabolismus. Und Kaltplasma inaktiviert Bakterien & MRSA, Pilze und Viren. Somit können Erkrankungen künftig therapiert werden, bei denen Antibiotika aufgrund von Resistenzen nicht mehr anschlagen. Eine neue Studie, durchgeführt vom Leibniz-Institut für Photonische Technologien in Zusammenarbeit mit Viromed zur Wirksamkeit von kaltem atmosphärischem Plasma (CAP) ergab: Alle untersuchten Bakterien zeigten eine signifikante Reduktion der Koloniebildung nach der Behandlung mit kaltem atmosphärischem Plasma.

Zur Produktfamilie von Viromed Medical zählen die medizinischen Kaltplasma-Systemfamilie ViroCAP® und PulmoPlas®. Diese Produkte wurden für die Humanmedizin, Dermatologie, Veterinärmedizin und zukünftige Behandlungen der Atemwege entwickelt:

Bei ViroCAP® - gern auch als Das digitale Antibiotikum® bezeichnet, handelt es sich um ein kleines und handliches medizinisches Gerät, welches mit kaltem atmosphärischem Plasma (Cold Atmospheric Plasma, CAP) arbeitet:

- ViroCAP med richtet sich dabei an die klinische und ambulante Wundbehandlung. Dabei inaktiviert kaltes atmosphärisches Plasma Viren, Bakterien (einschließlich multiresistenter Erreger) und Sporen.

- ViroCAP derma kommt in dermatologischen, podologischen und ästhetischen Praxen zum Einsatz. Beispielsweise bei entzündlichen Hauterkrankungen, Mykosen, Dornwarzen oder zur postprozeduralen Regeneration.

- ViroCAP vet: In der Veterinärmedizin dient ViroCAP vet zur Behandlung typischer Wund- und Infektionsprobleme bei Klein- und Großtieren.

Mit PulmoPlas® entwickelt Viromed ein neuartiges Kaltplasma-Konzept zur Behandlung von Atemwegsinfektionen, das insbesondere für intensivmedizinisch beatmete & COPD Patienten vorgesehen ist. Denn: gerade bei der intensivmedizinischen Beatmung kommt es häufig zu schweren Lungenentzündungen. Laut Experten ist eine Lungenentzündung als Folge einer künstlichen Beatmung die weltweit häufigste Erkrankung, die Patienten im Krankenhaus erwerben. Dies betrifft bis zu 40% der künstlich beatmeten Patienten. Besonders problematisch ist es, wenn bei den beatmeten Patienten gleichzeitig eine Antibiotikaresistenz vorliegt. Dann haben Bakterien - die häufigste Ursache einer Lungenentzündung infolge einer künstlichen Beatmung - leichtes Spiel. Das zeigen auch die Zahlen: Die Gesamtmortalität von künstlich beatmeten Patienten beträgt bis zu 50% und die direkt zuzuordnende Mortalität bis zu 13%.

Es sind also dringend alternative Methoden als Antwort auf die weltweit zunehmenden Antibiotikaresistenzen erforderlich. Viromed setzt auf eine Technologie, die das Potential besitzt, weltweit alternative Behandlungsmöglichkeiten jenseits von Antibiotika zu bieten.

Ausblick: Dynamisches Wachstum und optimistische Analystenschätzungen

Welche Verkaufszahlen werden für die Produkte erwartet? Laut einer Prognose von Viromed Medical aus dem Juni bzw. Oktober dieses Jahres geht das Unternehmen von stark wachsenden Umsatzzahlen aus: Nach einem Umsatz von 1,37 Mio. Euro im Jahr 2024 plant Viromed für 2025 einen deutlichen Sprung auf 8 bis10 Mio. Euro sowie ein erstmals leicht positives Ergebnis. Für 2026 stellt der Vorstand eine regelrechte Wachstumsexplosion in Aussicht. Der Umsatz soll steigen, begleitet von einer EBIT-Marge im deutlich zweistelligen Bereich.

Auch die Analysten von mwb Research zeigen sich optimistisch und gehen in ihrem jüngsten Analystenreport von einem starken Umsatzwachstum 2026 auf insg. 56,3 Mio. und einem Umsatz von 94,1 Mio. im Jahr 2027 aus. Das Kursziel sehen die Experten bei 10 Euro. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 3,58 entspricht dies knapp einer Verdreifachung des derzeitigen Aktienkurses oder einem Aufwärtspotenzial von rund 180%.

