IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata fügt weitere Bohranlage hinzu und erhöht Entdeckungspotenzial mit vollständig finanziertem 25.000-Meter-Bohrprogramm auf Goldprojekt Sela Creek

IRW-PRESS: Miata Metals Corp. : Miata fügt weitere Bohranlage hinzu und erhöht Entdeckungspotenzial mit vollständig finanziertem 25.000-Meter-Bohrprogramm auf Goldprojekt Sela Creek

VANCOUVER, British Columbia, 18. Dezember 2025 - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQB: MMETF) (Miata oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/) freut sich, die Ankunft einer zusätzlichen Bohranlage auf seinem Goldprojekt Sela Creek (Sela Creekoder das Projekt) in Surinam bekannt zu geben, wodurch ein vollständig finanziertes 25.000 m umfassendes Bohrprogramm für 2026 ermöglicht wird. Das erweiterte Programm baut auf einer äußerst erfolgreichen Kampagne im Jahr 2025 auf, in deren Verlauf Miata Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.061 m niedergebracht, eine Trefferquote von 100 Prozent in der Zone Jons Trend erzielt, mehrere neue mineralisierte Zonen identifiziert und die betriebliche Effizienz im gesamten Projekt erheblich gesteigert hat.

Highlights

- Miata erzielte eine 100-prozentige Trefferquote bei den Bohrungen in der Jons Trend Zone.

- 2025 wurden 59 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.061 m niedergebracht.

- Die Analyseergebnisse für sechs Bohrungen in Jons Trend und sechs Bohrungen in Golden Hand stehen noch aus.

- Für 2026 sind Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 25.000 m geplant, wobei etwa 50 % auf die Zone Jons Trend entfallen und die anderen 50 % auf sechs vielversprechende Entdeckungsziele wie Puma East (5,3 m mit 8,25 g/t Gold), Big Berg (14 m mit 1,72 g/t Gold) und Puma West (18 m mit 2,70 g/t Gold).

- Die neue raupenmobile Diamantkernbohrmaschine Sandvik 710 ist vor Ort eingetroffen, sodass im Jahr 2026 zwei Bohrgeräte im Einsatz sein können.

- Die Optimierung vor Ort wird mit dem Bau eines Vorbereitungslabors, einem verbesserten Zugang während der Regenzeit und einer erweiterten Kraftstofflagerung fortgesetzt, wodurch die Kosten pro Bohrmeter in Sela Creek weiter gesenkt werden können.

Unser Explorationsprogramm 2025 war ein wichtiger Wendepunkt für die Entdeckungsstärke und operative Effizienz von Miata und versetzt uns in die Lage, 2026 aggressiv zu expandieren, erklärte Dr. Jacob Verbaas, CEO. Seit unseren ersten Bohrabschnitten bei Jons Trend liegt unsere Bohrtrefferquote für dieses Ziel weiterhin bei 100 %, was die starke geologische Kontinuität untermauert und das potenzielle Ausmaß dieses sich entwickelnden mineralisierten Systems bestätigt. Mit einer zweiten raupenmobilen Diamantkernbohrmaschine vor Ort und einem vollständig finanzierten 25.000-Meter-Programm für 2026 sind wir für unser bisher aktivstes Jahr in Bezug auf Entdeckungen und Wertschöpfung gut aufgestellt. Wir gehen davon aus, dass wir die Zone Jons Trend, die in alle Richtungen offenbleibt, weiter ausbauen können, während wir gleichzeitig systematische Entdeckungsbohrungen an mindestens sechs vorrangigen Zielen, darunter Puma East und Puma West, niederbringen. Diese doppelte Strategie der Abgrenzung und Entdeckung eröffnet uns mehrere Wege, um bedeutende Werte in Sela Creek zu erschließen, wo unsere bisherigen Arbeiten nur 5 km eines 14 km langen Korridors mit handwerklichen Bergbauaktivitäten abdecken, der weitgehend ungeprüft und sehr vielversprechend ist.

Zusätzliche Bohranlage trifft in Sela Creek ein

Das Unternehmen hat eine dritte Bohranlage nach Sela Creek gebracht und geht davon aus, dass zwei Anlagen während des größten Teils des Jahres 2026 kontinuierlich in Betrieb sein werden, während eine dritte Anlage als Optionalität zur Verfügung steht. Mit den beiden Bohranlagen rechnet Miata damit, im Jahr 2026 problemlos 25.000 m bohren zu können. Das Unternehmen kann sowohl in der Trocken- als auch in der Regenzeit arbeiten. Die kürzlich eingetroffene Anlage ist eine Sandvik 710, eine Raupenbohrmaschine mit einer Tiefenleistung von über 1.000 m. Das Unternehmen arbeitet eng mit Major Drilling zusammen, einem renommierten internationalen kanadischen Bohrunternehmen mit einer Niederlassung in Surinam.

Beschleunigtes Entdeckungsbohrprogramm

Miata hat ein umfangreiches Oberflächenprogramm abgeschlossen, das die Vermessung handwerklicher Aktivitäten und die Neuinterpretation historischer geochemischer und geophysikalischer Datensätze umfasste. Im Ergebnis wurden sechs Prospektionsgebiete (Abbildung 1) für die erste Hälfte des Jahres 2026 als bohrbereit eingestuft. Diese Prospektionsgebiete gehören zu den vielversprechendsten Zielen in Sela Creek:

- Puma East: 5,3 m mit 8,25 g/t Gold ab 37,7 m.

- Puma West: 18 m mit 2,70 g/t Gold ab 5,60 m.

- Big Berg: 14 m mit 1,72 g/t Gold ab 164 m.

- Howler, Stranger und Golden Hand, wo die Bohrziele auf der Grundlage von Explorationsarbeiten im Frühstadium erstellt wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82260/MMET_DEC_18additionalrigand2026plans_FINAL_DE.001.jpeg

Abbildung 1. Die von Miatas technischem Team neu definierten Prospektionsgebiete in Sela Creek geben eine klare Richtung für die Entdeckungsbohrungen im Jahr 2026 vor.

Diese Prospektionsgebiete werden parallel zu einem fortgesetzten Oberflächenprogramm bohrtechnisch untersucht, um weitere Entdeckungsbohrziele zu erstellen. Während dieses Entdeckungsprogramms wird das Unternehmen weiterhin Jons Trend abgrenzen, das sich zu einer 750 x 250 m großen mineralisierten Zone entwickelt und in alle Richtungen offenbleibt. Die Entdeckung des Unternehmens am Jon's Trend war ein wichtiges Ereignis zur Risikominderung im Jahr 2025, wobei die potenzielle Erweiterung dieser Zone ein weiterer Katalysator für 2026 ist.

Das Unternehmen hat Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.061 m niedergebracht, davon 3.000 m in den letzten beiden Monaten. Dies zeigt, dass die Effizienz des Programms seit Beginn der Bohrungen im März erheblich gestiegen ist, ein Trend, den Miata im Laufe seines vollständig finanzierten 25.000-m-Bohrprogramms fortsetzen will.

Alle Bohrergebnisse sind über diesen Link verfügbar.

Ausübung auslaufender Aktienoptionen

Miata freut sich, die Ausübung von 1.300.000 Incentive-Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,23 Dollar pro Stammaktie bekannt zu geben, die am 19. Dezember 2025 auslaufen. Insgesamt wurden 400.000 Stammaktien von Direktoren und Führungskräften (den Insidern) in einem vorab vereinbarten Handel über die Canadian Securities Exchange verkauft, um einen Teil der Gesamtkosten für die Ausübung zu decken. Die beteiligten Insider behalten die erworbenen Nettoaktien und stehen damit weiterhin in sehr gutem Einklang mit den Aktionären und zeigen ihr anhaltendes Vertrauen in die Goldexplorationsaussichten des Unternehmens in Surinam. Es besteht keine Absicht weiterer Veräußerungen durch Insider. Einzelheiten zu den Transaktionen werden bei SEDI eingereicht.

QAQC

Die Proben wurden bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) und anschließendem Atomabsorptionsverfahren (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Analysegehalte von über 5,0 Gramm pro Tonne (g/t) ergaben, wurde eine weitere Teilmenge aus der ursprünglichen Gesteinspulverprobe entnommen und mittels Brandprobe und anschließendem gravimetrischen Verfahren analysiert. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Blindproben und ¼-Kern-Duplikate in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen.

QP-Erklärung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß den Definitionen der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Mineralliegenschaften. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung an der ca. 215 km2 großen Gold-Liegenschaft Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an der Liegenschaft sowie eine 70-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Beide Explorationsliegenschaften befinden sich im Grünsteingürtel von Surinam.

Im Namen des Board of Directors

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Director

info@miatametals.com

Tel.: +1 778 488 9754

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie antizipieren, antizipiert, erwartet, beabsichtigt, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82260

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82260&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA59403F1053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.