IRW-News: Nexus Uranium Corp. : Nexus Uranium gibt bekannt, dass der USFS den Beginn des öffentlichen Scoping-Verfahrens für das Projekt Chord im Januar 2026 bestätigt hat

IRW-PRESS: Nexus Uranium Corp. : Nexus Uranium gibt bekannt, dass der USFS den Beginn des öffentlichen Scoping-Verfahrens für das Projekt Chord im Januar 2026 bestätigt hat

Vancouver, British Columbia - 18. Dezember 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FWB:JA7) (Nexus oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass der U.S. Forest Service (USFS) bestätigt hat, dass das öffentliche Scoping-Verfahren für die staatlichen Flächen, die dem Uranprojekt Chord in Fall River County (South Dakota) zugrunde liegen, Mitte Januar 2026 aufgenommen wird.

Die Bestätigung des Scoping-Verfahrens ist der nächste wichtige Schritt in einem Genehmigungsverfahren, in dessen Rahmen seit Ende 2024 bereits mehrere entscheidende Meilensteine erreicht wurden. Das Unternehmen hat über seine Tochtergesellschaft Clean Nuclear Energy Corp. mittlerweile folgende Etappenziele erreicht: Genehmigung des Plan of Operations (Betriebsplan), Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem USFS, Abschluss der Beratungen vor dem Scoping-Verfahren und Fertigstellung von technischen Fachberichten. Damit ist das Projekt positioniert, um in die formelle öffentliche Prüfungsphase gemäß dem National Environmental Policy Act (NEPA) überzugehen.

Mit dieser Bestätigung vom USFS machen wir einen bedeutenden Fortschritt, so Jeremy Poirier, Chief Executive Officer. Wir haben jeden erforderlichen Schritt systematisch umgesetzt, um die öffentliche Scoping-Phase zu erreichen und haben nun einen klaren Weg zur Erlangung einer Bohrgenehmigung vor uns. Auch angesichts unserer bevorstehenden Anhörung vor der staatlichen Mineralbehörde gemäß Section 36 gehen wir davon aus, dass 2026 ein entscheidendes Jahr für Chord sein wird.

Erreichte Meilensteine im Genehmigungsverfahren

Im Rahmen des bundesstaatlichen Genehmigungsverfahrens für das auf vom USFS verwalteten Flächen gelegene Gebiet October Jinx wurden die folgenden Meilensteine erreicht:

- November 2024: Annahme des Plan of Operations durch den USFS

- Juli 2025: Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem USFS, mit der ein Rahmen für die Prüfung gemäß NEPA und das Scoping-Verfahren durch einen unabhängigen Auftragnehmer festgelegt wurde

- 3.-4. Quartal 2025: Treffen mit Mitarbeitern des USFS vor Aufnahme des Scoping-Verfahrens

- Dezember 2025: Erhalt der Bestätigung durch den USFS, dass das öffentliche Scoping-Verfahren Mitte Januar 2026 beginnt

- Im Gange: RESPEC, der Berater des Unternehmens für das Genehmigungsverfahren, erstellt einen ersten Biological Assessment Report (biologisches Gutachten) und einen Hydrological Specialist Report (hydrologischer Fachbericht), wobei die Entwürfe Mitte Januar 2026 bzw. die endgültigen Berichte kurz darauf erwartet werden

Zielzeitrahmen des Genehmigungsverfahrens

Auf Grundlage des bestätigten Starts des Scoping-Verfahrens und der üblichen Zeiträume von USFS-Prüfungen geht das Unternehmen davon aus, dass das Scoping-Verfahren im Rahmen des bundesstaatlichen Genehmigungsverfahrens Mitte Juli 2026 abgeschlossen wird.

Das öffentliche Scoping-Verfahren beinhaltet eine 30-tägige Kommentierungsfrist gemäß NEPA, die es Stakeholdern und Behörden ermöglicht, Bedenken und Alternativen für eine Umweltprüfung zu aufzuzeigen. Der USFS kann die Scoping-Frist nach eigenem Ermessen um weitere 30-45 Tage verlängern, wobei Verlängerungen ungewöhnlich sind.

Vorgeschlagenes Explorationsprogramm

Das Explorationsprogramm, das laut Plan auf staatlichen Flächen erfolgen soll, umfasst bis zu 17 Bohrlöcher (vier können zu verrohrten Bohrungen zur Überwachung des Grundwassers umgewandelt werden) mit einer Bohrtiefe von maximal rund 700 Fuß. Dabei vorgesehen sind eine Oberflächenstörung von circa 1,4 Acres, Zugang über bestehende Straßenwege, ohne dass neue Straßen angelegt werden müssen, sowie eine Fertigstellung innerhalb eines Jahres gefolgt von vollständiger Rekultivierung. Angesichts des Umfangs des Projekts hat der USFS nahegelegt, dass die Prüfung für eine kategorische Ausnahme gemäß 36 CFR 220.6(e)(8) in Frage kommen könnte, wobei eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss, sollten außergewöhnliche Umstände festgestellt werden.

Überblick über das Projekt Chord

Chord erstreckt sich über eine zusammenhängende Fläche von rund 3.640 Acres im südlichen Bereich der Black Hills unweit von Edgemont (South Dakota) und umfasst 147 nicht patentierte Erzgang-Claims (ca. 3.037 Acres) sowie die South Dakota State Mineral Lease mit der Nummer 27CS230448 (ca. 638 Acres). Im historischen Uranrevier Edgemont lagert die Mineralisierung in Sandstein in den Formationen Lakota und Fall River. Das Projekt liegt ungefähr drei Meilen südöstlich des ISR-Uranprojekts Dewey Burdock, das von enCore Energy betrieben wird.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Carl D. Warren, P.E., P.G., Senior Engineer bei BRS Inc., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord und Wolf Canyon in South Dakota, das Projekt South Pass in Wyoming und das Projekt Mesa Wray in Utah. Das Projekt Great Divide Basin in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von Canamera Energy Metals Corp. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jeremy Poirier

Chief Executive Officer

info@nexusuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen über den voraussichtlichen Zeitplan des öffentlichen Scoping-Verfahrens, die Zieldaten für die Genehmigung des Plan of Operations, die Sitzung der Genehmigungsbehörde und die Erteilung der Bohrgenehmigung, die Fertigstellung der Fachberichte, den Fortschritt des NEPA-Prüfverfahrens und den Zeitpunkt der Anhörung der staatlichen Mineralbehörde. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, darunter der aktuelle Rechtsrahmen des USFS, vorläufige Zeitpläne der Behörden, Verfügbarkeit von Auftragnehmern und konstruktive Einbindung der Stakeholder. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich Änderungen von Gesetzen, Richtlinien oder Auslegungen, Ergebnissen öffentlicher Scoping-Verfahren und behördlicher Prüfungen, der Feststellung außergewöhnlicher Umstände gemäß NEPA, Änderungen des Zeitplans, Einsprüchen oder Interventionen, ökologischen, sozialen oder gemeinschaftlichen Bedingungen sowie Marktbedingungen erheblich davon abweichen. Der hier dargestellte Zielzeitplan basiert auf den aktuellen Erwartungen des Managements und den üblichen Prüfungsfristen der Behörden; der tatsächliche Zeitplan kann davon abweichen. Nexus übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.









