Lula droht EU im Streit über Mercosur-Abkommen

Sao Paulo, 17. Dez (Reuters) - Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat im Streit über das Handelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur-Staatenbund den Druck auf die Europäer erhöht.

Er drohte am Mittwoch damit, das Abkommen während seiner Amtszeit nicht mehr zu unterzeichnen, sollte es jetzt scheitern. "Wenn wir es jetzt nicht tun, wird Brasilien kein Abkommen haben, solange ich Präsident bin", sagte Lula bei einer Kabinettssitzung. "Wenn sie jetzt Nein sagen, werden wir von nun an eine härtere Gangart einlegen. Wir haben bei allem nachgegeben, was diplomatisch möglich war." Er reagierte damit auf den Widerstand aus Italien und Frankreich, die einen raschen Abschluss des Abkommens blockieren.

Zuvor hatten Italien und Frankreich Bedenken angemeldet und damit die Hoffnung zunichtegemacht, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Pakt bald unterzeichnen würde. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der französische Präsident Emmanuel Macron begründeten ihre Haltung mit Sorgen um die heimische Landwirtschaft. Am Donnerstag kommen die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel in Brüssel zusammen. Die Bundesregierung hat angekündigt, weiter auf eine Unterschrift bis Jahresende hinzuarbeiten.

Die Einigung war vor einem Jahr nach einem Vierteljahrhundert Verhandlungen erzielt worden. Mit dem Freihandelsabkommen würde die größte Handelszone der Welt mit mehr als 720 Millionen Menschen entstehen. Der Mercosur-Block verhandelt über Abkommen mit anderen Staaten wie Japan, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien und Kanada.

