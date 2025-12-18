Mercedes spricht mit BNP Paribas über Verkauf von Leasingsparte

Paris, 18. Dez (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz verhandelt mit der französischen Bank BNP Paribas über den Verkauf seiner Leasingsparte Athlon.

Der Kauf würde die Position von BNP im europäischen Leasinggeschäft stärken, teilte die Bank am Donnerstag mit. Athlon wird dabei mit ungefähr einer Milliarde Euro bewertet. "Es ist eine sehr wichtige Transaktion, weil sie dem Unternehmen erlaubt, einen führenden europäischen Anbieter im langfristigen Mietgeschäft zu bilden", sagte BNP-Chef Thierry Laborde.

Insgesamt kämen ungefähr 400.000 Fahrzeuge zur bereits bestehenden BNP-Flotte dazu. BNP verspricht sich von dem Zukauf Einsparungen und eine höhere Rendite. Ab dem dritten Jahr nach Abschluss sei mit jährlichen Gewinnen von knapp 200 Millionen Euro zu rechnen.

