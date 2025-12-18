Neue Chefin soll BP zurück auf Öl- und Gas-Kurs bringen

18. Dez (Reuters) - Nach gut zwei Jahren im Amt hat BP-Chef Murray Auchincloss überraschend das Handtuch geworfen.

Neue Vorstandschefin des britischen Öl- und Gaskonzerns werde ab April Meg O'Neill, teilte BP am Donnerstag mit. Die bisherige Leiterin des australischen Konkurrenten Woodside Energy solle den Konzern nach seinem Ausflug in erneuerbare Energien wieder auf das Kerngeschäft mit Öl und Gas ausrichten und die Gewinne steigern. O'Neill ist die erste Frau an der Spitze eines der fünf weltgrößten Ölkonzerne und die erste Vorstandsvorsitzende in der mehr als hundertjährigen Geschichte von BP, die von außerhalb des Unternehmens kommt.

Der erneute Chefwechsel signalisiert einen neuen Anlauf, die Geschäftsentwicklung zu verbessern. Die Aktie und die Erträge des britischen Konzerns hinken seit Jahren denen von Konkurrenten wie Exxon Mobil und Shell hinterher. Der neue Verwaltungsratschef Albert Manifold erklärte, es seien mehr Strenge und Sorgfalt erforderlich, um die notwendigen transformativen Veränderungen vorzunehmen und den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren". Manifold steht unter dem Druck des aktivistischen Investors Elliott Investment, einem der größten BP-Aktionäre, der auf Reformen drängt und eine "entschlossene und effektive Führung" fordert.

Die 55-jährige US-Amerikanerin O'Neill steht für das klassische Öl- und Gasgeschäft. Sie leitete Woodside seit 2021 und war zuvor 23 Jahre bei Exxon Mobil tätig. Unter ihrer Führung fusionierte Woodside mit der Erdölsparte der BHP Group und schuf damit einen der zehn größten unabhängigen Öl- und Gasproduzenten der Welt. Auchincloss hatte den Chefposten erst 2024 von Bernard Looney übernommen. Dieser war entlassen worden, weil er über persönliche Beziehungen zu Kolleginnen gelogen hatte. Unter Looney hatte BP einen letztlich erfolglosen Vorstoß in erneuerbare Energien unternommen. Bis zum Amtsantritt von O'Neill wird die Vize-Präsidentin Carol Howle den Konzern kommissarisch leiten.