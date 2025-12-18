NIKE - Neue Chancen nach historischem drawdown

Die Nike-Aktie ist derzeit sehr, sehr spannend – und zwar aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus. Zunächst einmal ist eine Abschwungphase wie seit Ende 2021 für den Titel äußerst selten. Das gilt sowohl in Bezug auf die zeitliche Dimension als auch bezüglich der Höhe des „drawdowns“. In der Konsequenz erreichte die Relative Stärke (Levy) im Jahresverlauf historische Tiefstände. Gleiches gilt für den MACD, der inzwischen aber auf einem extrem niedrigen Level ein positives Schnittmuster generiert hat. Charttechnisch steht zudem bei rund 60 USD ein wichtiger Auffangbereich zur Verfügung. Auf dieser Basis läuft nun ein Stabilisierungsprozess, in dessen Verlauf sich die Nike-Aktie anschickt, die 200-Monats-Linie (akt. bei 67,17 USD) zurückzuerobern. Apropos gleitender Durchschnitt: Die 200-Tage-Linie (akt. bei 67,42 USD) verläuft ebenfalls in diesem Dunstkreis. Deshalb würde eine Rückeroberung der beiden Durchschnittslinien die Trendwendeambitionen des Titels untermauern. Perspektivisch dürfte dann der langfristige Abwärtstrend seit November 2021 (akt. bei 74,25 USD) in den Mittelpunkt rücken, dessen Bruch ein weiterer Meilenstein wäre.

NIKE (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NIKE

Quelle: LSEG, tradesignal²

