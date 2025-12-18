NVIDIA, OpenAI & Palantir – was gehört 2026 ins Depot? | Thomas Rappold | KI-Hype | Börse Stuttgart

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



Künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Börsengänge prägen die Kapitalmärkte – doch zwischen Innovationsschub und Blasenangst stehen Anleger vor entscheidenden Fragen. In diesem Gespräch analysieren Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Thomas Rappold (divizend.com) die aktuellen Entwicklungen rund um KI-Aktien, die zunehmende Bedeutung von Unternehmen wie OpenAI, Alphabet und NVIDIA sowie die Rolle kommender Börsengänge für den Kapitalmarkt. Im Fokus stehen die Chancen und Risiken für Anleger, die Sorge vor einer Überbewertung im Technologiesektor und die Frage, welche Geschäftsmodelle langfristig tragfähig sind. Darüber hinaus geht es um Dividendenstrategien, die wachsende Bedeutung von ETFs und einen Ausblick auf die Marktbedingungen in 2026.



00:00 ► Einstieg und aktuelles Geschehen

01:01 ► KI-Aktien und die Angst vor einer Blase

03:11 ► OpenAI vs. Alphabet: Der Wettlauf um die KI-Führung

10:44 ► Börsengänge: Die Zukunft der Tech-Unternehmen

15:00 ► NVIDIA: Der Weg zur Marktführerschaft in der KI

19:21 ► Überraschungen im Tech-Sektor und Ausblick auf 2026

24:01 ► Finanztool für Anleger

27:20 ► Abschlussgedanken und Ausblick auf das kommende Jahr



NVIDIA: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

Alphabet (Google): WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059

Microsoft: WKN: 870747, ISIN: US5949181045

Meta Platforms: WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027

Amazon: WKN: 906866, ISIN: US0231351067

Oracle: WKN: 871460, ISIN: US68389X1054

AMD: WKN: 863186, ISIN: US0079031078

Broadcom: WKN: A2JG9Z, ISIN: US11135F1012

Intel: WKN: 855681, ISIN: US4581401001

Cisco Systems: WKN: 878841, ISIN: US17275R1023

Palantir: WKN: A2QA4J, ISIN: US69608A1088

Netflix: WKN: 552484, ISIN: US64110L1061

SoftBank: WKN: 891624, ISIN: JP3436100006