Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

dpa-AFX
Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG

18.12.2025 / 13:18 CET/CEST
Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG

     Unternehmen:               CEOTRONICS AG
     ISIN:                      DE0005407407

     Anlass der Studie:         Ad-hoc Meldung, Kurzanalyse
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.12.2025
     Kursziel:                  EUR 17,92
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     10.6.2025, vormals Halten
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Drittes SmG-Los trägt rd. EUR 47 Mio. zum Auftragsbestand bei

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat den
SmG-Losabruf "2026" etwas schneller vermelden können als von uns zunächst
erwartet - der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte die Freigabe erst
Anfang Dezember erteilt. Die Auftragserteilung verschafft CEOTRONICS eine
höhere Planungssicherheit, ändert jedoch nichts an unseren mittelfristigen
Umsatzerwartungen. Die Abrufe der Unterlose über insgesamt 50k Führungs- und
Soldaten PTT-Tasten (u.a. CT-MultiPTT 3C und 1C) werden im Kalenderjahr 2027
umsatzwirksam und finden sich damit in den Geschäftsjahren 2026/27 und
2027/28 wieder. Mit einer abgerufenen Menge von 110k Einheiten ist das
verbindlich vereinbarte Mindestvolumen (60k) bereits deutlich überschritten;
dies unterstreicht die Ambition der Bundeswehr, allen Teilstreitkräften die
hochwertigen SmG-Systeme bereitzustellen und erhöht u.E. die
Wahrscheinlichkeit, dass in einem kommenden Schritt auch Reservisten und
Wehrpflichtige mit diesen Systemen ausgestattet werden. Basierend auf DCF-
und Peer-Analyse bleibt die CEOTRONICS-Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs
ein Kauf.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 17,92.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=635aab1f6ac9cacd283b2a7ddbd4b363
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

2248438 18.12.2025 CET/CEST

Ceotronics

