^ Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH 18.12.2025 / 11:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Beendigung der Coverage Empfehlung: ./. seit: 18.12.2025 Kursziel: ./. Kursziel auf Sicht ./. von: Letzte 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat die Research-Coverage der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) eingestellt. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal zieht seine Empfehlung (bisher: Kaufen) und sein Kursziel (bisher: EUR 2,40) zurück. Zusammenfassung: Wir beenden die Coverage der clearvise AG und ziehen unsere Prognosen, das Kursziel und das Rating zurück. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e45565fa30157ee4b263eadea63d4a25 Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=5c3196e8-dbfd-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2248372 18.12.2025 CET/CEST °