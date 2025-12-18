W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

18.12.2025 / 11:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

     Unternehmen:          clearvise AG
     ISIN:                 DE000A1EWXA4

     Anlass der Studie:    Beendigung der Coverage
     Empfehlung:           ./.
     seit:                 18.12.2025
     Kursziel:             ./.
     Kursziel auf Sicht    ./.
     von:
     Letzte                12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
     Ratingänderung:       Kaufen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat die Research-Coverage der clearvise AG
(ISIN: DE000A1EWXA4) eingestellt. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal zieht
seine Empfehlung (bisher: Kaufen) und sein Kursziel (bisher: EUR 2,40)
zurück.

Zusammenfassung:
Wir beenden die Coverage der clearvise AG und ziehen unsere Prognosen, das
Kursziel und das Rating zurück.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e45565fa30157ee4b263eadea63d4a25

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=5c3196e8-dbfd-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2248372 18.12.2025 CET/CEST

clearvise

