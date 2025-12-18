W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH

18.12.2025 / 15:06 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG

     Company Name:            Energiekontor AG
     ISIN:                    DE0005313506

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    18.12.2025
     Target price:            79,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG
(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 93,00 auf EUR
79,00.

Zusammenfassung:
Trotz der Gewinnwarnung für 2025 im Oktober bleiben wir zuversichtlich, dass
Energiekontor (EKT) aufgrund der außerordentlich starken operativen Leistung
in diesem Jahr in den Jahren 2026E und 2027E ein profitables Wachstum
verzeichnen wird. Derzeit befinden sich Wind- und PV-Anlagen mit einer
Leistung von 628 MW im Bau (Ende 2024: 368 MW, +71 %). Dies ist eine sehr
solide Grundlage für steigende Umsätze und Gewinne in der Zukunft. Darüber
hinaus wird das eigene Anlagenportfolio bis Ende 2027 von 448 MW auf 648 MW
wachsen und steigende und wiederkehrende Cashflows aus dem Stromverkauf
generieren. Wir senken jedoch unsere Prognose für 2026E, um dem Risiko
weiterer Verzögerungen beim Verkauf der schottischen Projekte Rechnung zu
tragen. Die gute Nachricht ist, dass die britische Regulierungsbehörde
kürzlich bestätigt hat, dass der Reformprozess für den Netzanschluss
abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass genehmigte Projekte wie das von EKT in
Zukunft einen früheren Netzanschluss erhalten werden. Wir rechnen mit
weiterem Margendruck aufgrund des deutlichen Anstiegs der ausgeschriebenen
Onshore-Windvolumina in Deutschland. Obwohl wir glauben, dass EKT mit seinem
Fokus auf die Senkung der Projektentwicklungskosten gut darauf vorbereitet
ist, haben wir unsere mittelfristigen Wachstums- und Margenannahmen nach
unten korrigiert. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein
Kursziel von EUR79 (zuvor: EUR93). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Aufwärtspotenzial: 129%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d7bad509ec950435361b6cf5ff2b74c8

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=4ddb5bf3-dc1a-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

2248574 18.12.2025 CET/CEST

