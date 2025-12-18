W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG):

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG

18.12.2025 / 11:00 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index

     Unternehmen:              GBC Insider Focus Index
     ISIN:                     DE000SLA2JE2

     Anlass der Studie:        GBC Insider Focus Index (Dezember 2025)
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Niklas Ripplinger, Cosmin Filker

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders
basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und
implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den
Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser
Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins
Portfolio aufgenommen.

GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +84,0 %
GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +67,8 %

Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors'
Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30
Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-,
Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen
Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis)
sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung). Die
Performance seit 5 Jahren liegt bei 5,92%.

Insider Aktie im Fokus: Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609)
Starke Neukundenzuwächse leiten Wachstumsphase ein - nachhaltige
Profitabilität ab 2027 in Sicht

Die Smartbroker-Gruppe betreibt mit dem Smartbroker einen mehrfach
ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das
breite Produktspektrum klassischer Broker mit den günstigen Konditionen
moderner Neobroker verbindet. Mit rund 250.000 Depots und einem
Kundenvermögen von etwa 14,0 Mrd. Euro zählt das Berliner Unternehmen
bereits wenige Jahre nach Marktstart zu den führenden Anbietern im deutschen
Neobroker-Segment. Neben dem Brokerage-Geschäft betreibt die Gruppe mit
wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de vier
reichweitenstarke Finanzportale samt Apps. Diese erreichten 2024 insgesamt
2,5 Mrd. Seitenaufrufe und im laufenden Jahr 2025 durchschnittlich 245 Mio.
Seitenaufrufe pro Monat. Mit zuletzt rund 4,5 Mio. monatlichen Nutzern ist
die Smartbroker-Gruppe der größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber
im deutschsprachigen Raum und unterhält zugleich die größte
Finanz-Community.

Das hybride Geschäftsmodell aus Media- und Brokerage-Segment ermöglicht eine
hohe operative Effizienz und starke Synergiepotenziale. Die Portale
fungieren als konzerneigener Lead-Kanal, wodurch die Kundengewinnungskosten
(CAC) im Vergleich zu Wettbewerbern signifikant reduziert werden. Der Ausbau
der inhaltlichen Verknüpfung zwischen Portalen und Smartbroker+, wie etwa
durch die Integration von Marktanalysen, News-Feeds und Community-Funktionen
direkt in die Handelsplattform, erhöht zugleich die Nutzerbindung und
Transaktionsfrequenz.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Smartbroker Holding AG einen
Umsatzanstieg auf 52,48 Mio. EUR (VJ: 46,54 Mio. EUR), getragen von der
erfolgreichen Migration auf Smartbroker+ und einer zunehmenden
Handelsaktivität der Kunden. Das EBITDA erhöhte sich deutlich auf 8,97 Mio.
EUR (VJ: 1,35 Mio. EUR), was den Übergang von der Aufbau- zur Skalierungsphase
markiert. Zudem stieg der operative Cashflow auf 9,99 Mio. EUR (VJ: 2,10 Mio.
EUR). Nach dem erfolgreichen Relaunch des Smartbroker+ und der Konsolidierung
der technischen Basis steht 2025 im Zeichen des beschleunigten Wachstums und
der gezielten Marktdurchdringung.

Der Wachstumspfad setzte sich im ersten Halbjahr 2025 mit hoher Dynamik
fort. Der Konzern erzielte Umsatzerlöse von 32,31 Mio. EUR (VJ: 25,51 Mio. EUR),
was einem Zuwachs von 26,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das
Wachstum wurde erneut maßgeblich vom Transaktionsgeschäft getragen, das im
Zuge der fortgesetzten Marktdurchdringung des Smartbroker+ kräftig zulegte.

Das operative EBITDA nach Kundengewinnungskosten belief sich auf 0,06 Mio. EUR
(VJ: 2,92 Mio. EUR) was einer Marge von 0,2% entspricht. Der Rückgang ist
Ausdruck der konsequenten Wachstumsstrategie, die auf eine beschleunigte
Skalierung der Smartbroker+-Kundenbasis abzielt. Ende November hat die
Smartbroker AG nun erneut ihre Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr
angehoben. Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz zwischen 65,0 bis 70,0
Mio. EUR (zuvor: 60,0 bis 66,0 Mio. EUR). Auch beim EBITDA rechnet der Vorstand
nun mit -1,5 bis 1,5 Mio. EUR (zuvor: -3,0 bis 0 Mio. EUR).

Vor der neusten Prognoseanhebung gab es zwei Insidersignale bei der
Smartbroker Holding AG. Auf einem Kursniveau um ca. 12,0 0 EUR wurden
Insiderkäufe für 480.000 EUR getätigt. Dies unterstreicht nochmals die
Zuversicht in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Aktuell notiert die
Aktie bei 14,90 EUR. Damit bleiben die Aktien der Smartbroker Holding AG in
unserem GBC Insider Focus Index.



---------------------------------------------------------------------------

