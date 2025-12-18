W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index (von GBC AG):

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG

18.12.2025 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index

     Unternehmen:          GBC Mittelstandsanleihen Index
     ISIN:                 DE000SLA1MX8

     Anlass der Studie:    Research Comment (Update Dezember 25)
     Letzte
     Ratingänderung:
     Analyst:              Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel
                           Hölzle

Index-Anleihe im Fokus: PNE AG*7,11:

PNE AG: Stark positionierter Projektentwickler mit zunehmendem Anteil
wiederkehrender Erträge

Die PNE AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren
Energien mit Sitz in Cuxhaven, das sich auf die Projektierung, Errichtung,
den Verkauf sowie den Betrieb von Windparks an Land und auf See
spezialisiert hat. Ergänzt wird das Geschäftsmodell durch die Entwicklung
von Photovoltaikprojekten sowie die Bereitstellung umfassender
Energielösungen und Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit
einem internationalen Projektportfolio von mehreren Gigawatt in
unterschiedlichen Entwicklungsstadien zählt die PNE AG zu den bedeutenden
Playern im europäischen Energiemarkt und baut ihre Präsenz zunehmend auch in
außereuropäischen Märkten aus.

Die Wachstumsstrategie der PNE AG basiert auf einer ausgewogenen Mischung
aus Projektverkäufen und eigenem Kraftwerksbetrieb, einer robusten
Finanzierungspolitik sowie der fortschreitenden Digitalisierung und
Vernetzung ihrer Prozesse. In den Kernmärkten wird eine klare Strategie der
Diversifizierung über verschiedene Technologien (Wind, Solar,
PPA-Dienstleistungen) sowie eine verstärkte Marktpenetration verfolgt.
Unterstützt werden diese Bemühungen durch den Ausbau langfristiger Kunden-
und Investorenbeziehungen sowie einer durchgehenden Integration von Services
für den gesamten Lebenszyklus von Energieanlagen.

Die PNE AG erzielte im Geschäftsjahr 2024 eine Gesamtleistung von 342,6 Mio.
EUR und übertraf damit den Vorjahreswert von 267,8 Mio. EUR deutlich, was einem
Anstieg von 27,9 % entspricht. Maßgeblich für diese dynamische Entwicklung
war das Segment Projektentwicklung, das durch den Verkauf zweier Windparks
einen spürbaren Umsatzschub verzeichnete. Das EBITDA erreichte 69,0 Mio. EUR
nach 39,9 Mio. EUR im Vorjahr und legte damit um 72,9 % zu. Ausschlaggebend
für diese EBITDA Steigerung war insbesondere, dass die Material- und
Personalkosten deutlich weniger stark zunahmen als die Erträge.

In den ersten 9 Monaten 2025 konnte die PNE AG trotz der widrigen
Windverhältnisse besonders im ersten Quartal eine Gesamtleistung mit 263,7
Mio. EUR (VJ: 210,9 Mio. EUR) deutlich über dem Vorjahresniveau liefern.
Zugleich wurden fünf weitere Windparks in Betrieb genommen. Das EBITDA lag
mit 26,6 Mio. EUR (VJ: 6,2 Mio. EUR) ebenfalls deutlich über dem Vorjahr.
Aufgrund ihrer gut gefüllten Projektpipeline und einigen Verkäufen bestätigt
der Vorstand weiterhin die ausgegebene Prognose zwischen 70 und 110 Mio. EUR
EBITDA.

Die begebene Anleihe der PNE AG hat einen Kupon von 5,00% und eine 5-jährige
Laufzeit mit etwa 1,5 Jahren Restlaufzeit. Der Kurs der Anleihe liegt
aktuell bei 99,45%. Da wir die PNE AG als solide einstufen und die Anleihe
mit ihrem Kupon als attraktiv, befindet sich die Anleihe weiterhin in
unserem GBC Mittelstandsanleihenindex.

Newsflash zu den Anleihen im Index:
Abo Energy GmbH & Co. KGaA*11:
Die Abo Energy reduziert ihre Prognose für das Jahresergebnis auf rund -95
Mio. EUR (zuvor: 29 bis 39 Mio. EUR). Grund dafür ist eine schnellere Wandlung
des Marktes als prognostiziert.

Katjes International GmbH & Co. KG*11:
Die Katjes International erwirbt die britische Healthy Snacking Marke Graze
von Unilever. Die Transaktion erfolgt als Carve-Out von Unilever und der
Übernahme von ca. 200 Mitarbeitern und der Produktionsstätte in London.

Mutares SE & Co. KGaA*11:
Die Mutares SE hat die Übernahme der Kransparte von JOST abgeschlossen und
sichert sich damit einen Umsatz in Höhe von 100 Mio. EUR. Zudem wurde die
Übernahme der M3 Group in Schweden ebenfalls abgeschlossen mit einem
Umsatzvolumen von 35 Mio. EUR.

reconcept GmbH*11:
Die reconcept GmbH bietet einen neuen Green Global Energy Bond II aufgrund
der starken Retail-Nachfrage an. Das Volumen soll bis zu 10 Mio. EUR betragen
mit einem Coupon von 7,75%. Die Laufzeit beträgt 6 Jahre.

The Platform Group AG*11:
Die The Platform Group AG schließt den geplanten Verkauf von 3 nicht zum
Kerngeschäft gehörenden Portfoliounternehmen ab. Diese waren für 0,2% des
Umsatzes der Gruppe verantwortlich.

Vossloh AG*11:
Die Vossloh AG platziert ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio. EUR, um
den Erwerb der Sateba zu finanzieren. Die Transaktion war deutlich
überzeichnet, besonders bei institutionellen Anlegern.

Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)
Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im November
2025 die Anleihen der Branicks Group AG; der Mutares SE & Co. KGaA; der PHM
Group Holding Oyj, der Lottomatica Group S.p.A. und der Hornbach Baumarkt AG
dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 27,7%
des Index aus. Die verbleibenden restlichen 72,3% verteilen sich demnach auf
die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d06a8e78a8a6feb9734c3a4bb1632c98

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 17.12.2025 (15:47 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 18.12.2025 (09:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

°
