Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity
Research GmbH

18.12.2025 / 16:16 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties
SA

     Company Name:                Grand City Properties SA
     ISIN:                        LU0775917882

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        18.12.2025
     Target price:                EUR14,80
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 15,00 auf EUR
14,80.

Zusammenfassung:
Immobilienaktien standen in letzter Zeit unter Druck, da in einigen Kreisen
Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Zinserhöhung im kommenden Jahr
aufkamen. Der Finanzierungsmarkt bleibt jedoch positiv und hat es Grand City
ermöglicht, seine Kapitalstruktur durch die Ausgabe einer Perpetual-Anleihe
weiter zu optimieren. Dies wurde mit dem Rückkauf von Anleihen mit höheren
Kupons kombiniert, was sich netto positiv auf den FFO 1 auswirkte. Wir gehen
nun davon aus, dass die verbleibenden EUR600 Mio. an ausstehenden 1,5
%-Perpetual-Anleihen, die im Juni 2026 neu festgelegt werden, zum gleichen
Niveau (4,75%) wie die letzte Emission refinanziert werden. Unserer Ansicht
nach stärken die jüngsten Finanzierungsmaßnahmen die Fähigkeit von GCP,
potenziellen Gegenwinden auf dem Finanzierungsmarkt im Jahr 2026
standzuhalten, weiter. Nach Anpassung unserer Schätzungen für die
Refinanzierungsmaßnahmen senken wir unser Kursziel auf EUR14,80 (zuvor:
EUR15,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 54%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his
BUY rating and decreased the price target from EUR 15.00 to EUR 14.80.

Abstract:
Property stocks have been under pressure of late with fears of a potential
rate hike in the coming year stirring in some circles. However, the
financing market remains a positive and has allowed Grand City to further
optimise its capital structure with a perpetual note issuance. This was
combined with buybacks of notes with higher coupons, and the net effect was
FFO 1-accretive. We now assume the remaining EUR600m in outstanding 1.5%
notes, due to reset in June 2026, will be refinanced at the same level
(4.75%) as the latest issuance. In our view, the latest perpetual actions
further strengthen GCP's ability to withstand potential financing market
headwinds in 2026. Our TP moves down to EUR14.8 (old: EUR15.0) after adjusting
our estimates for the refinancing measures. We stick to our rating Buy
(upside: 54%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=889cbf30f266fb1d5a7ba854d166c07e

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

2248640 18.12.2025 CET/CEST

Grand City Properties

