OTS: ZÖLLER-KIPPER GmbH / Generationenwechsel bei ZOELLER: Verantwortung in ...

Generationenwechsel bei ZOELLER: Verantwortung in guten Händen (FOTO) Mainz (ots) - Nach über zwei Jahrzehnten an der Spitze von ZOELLER übergibt Thomas Schmitz zum Jahresbeginn 2026 die Geschäftsführung an Markus Dautermann. Unter der Leitung von Schmitz entwickelte sich das Mainzer Unternehmen zu einem der führenden europäischen Hersteller von Abfallsammelfahrzeugen und Liftersystemen. Mit Markus Dautermann übernimmt ein erfahrener Branchenkenner und Gestalter aus den eigenen Reihen die Verantwortung. "Eine stabile Nachfolge ist kein Zufall", betont Thomas Schmitz. "Markus Dautermann kennt das Unternehmen, die Menschen und unsere Werte. Er hat den Kurs von ZOELLER in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt - fachlich, menschlich und mit klarem Zukunftsblick." Dautermann, seit 2020 COO und Geschäftsführer der ZOELLER SYSTEMS in Tschechien, steht für Kontinuität und Fortschritt gleichermaßen. In seiner bisherigen Rolle trieb er die Industrialisierung und Automatisierung der internationalen Produktionsstandorte maßgeblich voran. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digitalisierung, Prozessoptimierung und kundenorientierte Servicekonzepte. "Der Servicegedanke ist unser Markenkern", sagt Markus Dautermann. "Unsere Kunden schätzen die Zuverlässigkeit und Innovationskraft unserer Produkte. Diesen Anspruch werden wir mit Digitalisierung, KI und individuellen Serviceangeboten weiter ausbauen. ZOELLER steht für Ingenieurskunst, die Zukunft schafft - und für Teams, die mit Leidenschaft und Verantwortung handeln." Unter der Führung von Schmitz hat ZOELLER die Zwei-Brand-Strategie und die Serviceorientierung in Deutschland erfolgreich umgesetzt, die europäische Präsenz ausgebaut und stark in Digitalisierung und Elektrifizierung investiert. ZOELLER ist heute Innovationsführer in der Entsorgungslogistik - mit Fokus auf Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit. Mit dem Wechsel an der Spitze ist die Nachfolge klar geregelt. Thomas Schmitz verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand, bleibt dem Unternehmen jedoch beratend verbunden. "ZOELLER ist strukturell, personell und strategisch hervorragend aufgestellt", so Schmitz. "Ich übergebe mit großer Zuversicht - und freue mich, dass die Zukunft in so guten Händen liegt." Über ZOELLER ZOELLER ist Experte für modernste Abfallsammelfahrzeuge und Entleerungsvorrichtungen für Müllbehälter mit Stammsitz in Mainz, Deutschland. Die Gruppe erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von knapp 680 Millionen Euro und beschäftigt weltweit 3.188 Spezialisten in 10 Ländern. ZOELLER ist Teil der KIRCHHOFF Ecotec, der Umweltsparte der weltweit agierenden KIRCHHOFF Gruppe. Der Unternehmensverbund KIRCHHOFF erwirtschaftete 2024 mit 14.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,3 Mrd. Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge, Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik. Zum Konzern gehören 56 Werke in 24 Ländern auf fünf Kontinenten. Pressekontakt: Kristina Lerch Tel. +49 (0)40 605 90 97-13 E-Mail: mailto:presse@zoeller-kipper.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170970/6181862 OTS: ZÖLLER-KIPPER GmbH