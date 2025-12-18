W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Trumps Venezuela-Vorgehen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Trumps Venezuela-Vorgehen:

"Wenn Trump die Verstaatlichung von Ölfeldern nun nachträglich als 'Diebstahl' an US-Firmen umetikettiert und die 'sofortige Rückgabe' von 'Öl, Land und anderen Vermögenswerten' fordert, wirkt das wie ein Kaperbrief für US-Konzerne. Die Rhetorik knüpft an die Tradition an, in der der reiche Norden seine wirtschaftlichen Interessen auf Kosten des Südens durchdrückt und das auch noch als soziale Großtat verkauft. Diese Blockadepolitik folgt der alten Logik, dass Macht Recht schafft, und den Preis zahlen die Menschen in Venezuela als erste."/yyzz/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Luftfahrt- und Rüstungskonzern
Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber15. Dez. · dpa-AFX
Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
Plus
Abgestrafte Aktien
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden