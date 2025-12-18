Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Trumps Venezuela-Vorgehen

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Trumps Venezuela-Vorgehen:

"Wenn Trump die Verstaatlichung von Ölfeldern nun nachträglich als 'Diebstahl' an US-Firmen umetikettiert und die 'sofortige Rückgabe' von 'Öl, Land und anderen Vermögenswerten' fordert, wirkt das wie ein Kaperbrief für US-Konzerne. Die Rhetorik knüpft an die Tradition an, in der der reiche Norden seine wirtschaftlichen Interessen auf Kosten des Südens durchdrückt und das auch noch als soziale Großtat verkauft. Diese Blockadepolitik folgt der alten Logik, dass Macht Recht schafft, und den Preis zahlen die Menschen in Venezuela als erste."/yyzz/DP/stw