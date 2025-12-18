W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu AfD-Streit zur Wehrpflicht

dpa-AFX · Uhr
REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu AfD-Streit zur Wehrpflicht:

"Die Zerstrittenheit der AfD im zentralen Punkt der Wehrpflicht und ihr gleichzeitiges Anbiedern an Despoten wie Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping weckt Zweifel an ihrer Vaterlandsliebe und Systemtreue. Christdemokraten, die von einem Aufweichen der Brandmauer und einem Ausnutzen der 'Mehrheit rechts der Mitte' träumen, sollten sich bewusst sein, dass mit so einer Partei keine stabile Koalition auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung möglich ist."/yyzz/DP/stw

