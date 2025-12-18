W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zum Beschluss über die neue Grundsicherung

dpa-AFX · Uhr
SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zum Beschluss über die neue Grundsicherung

Inhaltlich macht die von der Union vorangetriebene Bürgergeld-Reform Sinn. Denn sie stärkt das gesellschaftliche Gerechtigkeitsgefühl, weil sich der Eindruck verbreitet hat, für die Sozialleistungen müssten Bezieher kaum noch Gegenleistungen erbringen. (.) Ökonomisch ist die Reform aber kein Gamechanger. (...) Dafür sind weitere Maßnahmen nötig - konkret Bürokratieabbau und wirksame Schritte zur Senkung der Energie- und Arbeitskosten durch weitere Reformen./yyzz/DP/zb

