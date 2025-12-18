Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zum Beschluss über die neue Grundsicherung
dpa-AFX · Uhr
SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zum Beschluss über die neue Grundsicherung
Inhaltlich macht die von der Union vorangetriebene Bürgergeld-Reform Sinn. Denn sie stärkt das gesellschaftliche Gerechtigkeitsgefühl, weil sich der Eindruck verbreitet hat, für die Sozialleistungen müssten Bezieher kaum noch Gegenleistungen erbringen. (.) Ökonomisch ist die Reform aber kein Gamechanger. (...) Dafür sind weitere Maßnahmen nötig - konkret Bürokratieabbau und wirksame Schritte zur Senkung der Energie- und Arbeitskosten durch weitere Reformen./yyzz/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Luftfahrt- und RüstungskonzernAirbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber15. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
PlusAbgestrafte Aktien