ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Geringe US-Inflation treibt Kurse hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend geringe Teuerung in den USA hat am Donnerstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt angeschoben. Der Aufschlag für den Leitindex Dax betrug am Ende ein Prozent auf 24.199,50 Zähler. Damit konnte der Index den Verlust vom Vortag mehr als aufholen. Der viel diskutierten Weihnachts- oder Jahresend-Rally erteilen allerdings immer mehr Marktteilnehmer eine Absage.

In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 2,7 Prozent. Nach einer Inflationsrate von 3,0 Prozent im September hatten Volkswirte im Schnitt einen Anstieg auf 3,1 Prozent erwartet. Eine Zahl für Oktober gibt es wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") von Oktober bis Mitte November nicht.

"Verbraucherpreise runter, Aktien hoch", brachte es die US-Handelsplattform Slope of Hope auf den Punkt. Entgegen den Erwartungen habe sich die Inflation doch spürbar abgekühlt. Nicht nur die Aktienmärkte, auch die Kurse am Anleihenmarkt hätten davon profitiert.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Donnerstag 1,39 Prozent auf 30.281,18 Zähler. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, legte um gut ein Prozent zu.

Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank trat dagegen in den Hintergrund, zumal die Euro-Notenbanker die Zinssätze wie allgemein erwartet unverändert ließen. "Es gibt momentan einfach keinen Anlass, die Zinsen zu verändern", konstatierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Die Konjunktur sei leicht aufwärts gerichtet und die Inflation stabil in der Nähe des mittelfristigen Ziels der Notenbank von zwei Prozent.

Für eine Konzentration auf das Rüstungsgeschäft will Rheinmetall die zivilen Aktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal an. Die Rheinmetall-Papiere schlossen 1,5 Prozent höher.

Bei Siemens Energy nutzten Anleger die jüngste Kursschwäche zum Kauf. An der Spitze des Dax verteuerten sie sich um 3,5 Prozent.

Rational stiegen um mehr als fünf Prozent, nachdem die Bank UBS für die Titel des Großküchenausstatters eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte.

Für Thyssenkrupp Nucera wird die Deutsche Bank optimistischer und votiert nun mit "Buy". Die Aktien des Herstellers von Elektrolysetechnik stiegen um fast sechs Prozent und die des Großaktionärs ThyssenKrupp um 2,6 Prozent.

Nicht gut kamen am Markt die Geschäftszahlen und der Ausblick der Parfümeriekette Douglas an. Die Aktien sackten um knapp vier Prozent ab./bek/men

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---