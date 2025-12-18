Schweizer Wettbewerbshüter schließen jahrelange Finanzmarkt-Untersuchungen ab

Zürich, 18. Dez (Reuters) - Die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) hat ihre jahrelangen Untersuchungen zu Absprachen auf den Finanzmärkten abgeschlossen.

In sieben von neun Verfahren seien verschiedene, voneinander unabhängige Abreden zwischen einzelnen Händlern von 13 großen internationalen Banken aufgedeckt worden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Im Gegensatz zu Verfahren in der EU seien alle Entscheide der Weko in der Schweiz rechtskräftig. Gegenstand der Untersuchungen seien die Geschäftsbereiche Zinsderivate- und Devisenkassahandel gewesen. Zwei weitere Untersuchungen, die sich auf den japanischen Referenzzinssatz Yen Tibor und den Edelmetallhandel bezogen, seien eingestellt worden.

Die Verfahren in der Schweiz hätten sich in eine Vielzahl internationaler Ermittlungen verschiedener Kartellbehörden eingefügt. Die EU-Kommission hatte bereits im Dezember 2013 erste Entscheide zu denselben Verhaltensweisen gefällt. Einige dieser Entscheide sind jedoch, anders als in der Schweiz, derzeit noch vor dem Gerichtshof der Europäischen Union anhängig.

Die Weko verfolge Wettbewerbsabreden mit internationalem Charakter nach eigenen Angaben nur, wenn ein ausreichender Bezug zur Schweiz bestehe. Die untersuchten Märkte seien für die Schweizer Wirtschaft von erheblicher Bedeutung. Insbesondere international tätige Unternehmen nutzten Zinsderivate, um ihre Zinsrisiken zu steuern. Gleichzeitig sicherten sie sich über den Devisenhandel gegen Währungsschwankungen ab.

