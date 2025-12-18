Spanien bestellt 100 Airbus-Helikopter - China Airlines kauft mehr Großraumjets

Quelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com
Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat kurz vor Weihnachten noch zwei Aufträge hereingeholt. Das spanische Verteidigungsministerium bestellte 100 Airbus-Hubschrauber unterschiedlicher Typen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag im spanischen Albacete mitteilte. Zudem stockte die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines ihre bestehende Bestellung des derzeit größten angebotenen Passagierjets A350-1000 von 10 auf 15 Exemplare auf.
Der Hubschrauberauftrag aus Spanien umfasst 50 Exemplare des Modells H145M für die Armee sowie 31 Maschinen vom Typ NH90, die in unterschiedlichen Bereichen der Streitkräfte eingesetzt werden sollen. Hinzu kommen 13 Helikopter vom Modell H135 und 6 vom Typ H175M.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Luftfahrt- und RüstungskonzernAirbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber15. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
PlusAbgestrafte Aktien