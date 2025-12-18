W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Neue Aufträge

Spanien bestellt 100 Airbus-Helikopter - China Airlines kauft mehr Großraumjets

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat kurz vor Weihnachten noch zwei Aufträge hereingeholt. Das spanische Verteidigungsministerium bestellte 100 Airbus-Hubschrauber unterschiedlicher Typen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag im spanischen Albacete mitteilte. Zudem stockte die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines ihre bestehende Bestellung des derzeit größten angebotenen Passagierjets A350-1000 von 10 auf 15 Exemplare auf.

Der Hubschrauberauftrag aus Spanien umfasst 50 Exemplare des Modells H145M für die Armee sowie 31 Maschinen vom Typ NH90, die in unterschiedlichen Bereichen der Streitkräfte eingesetzt werden sollen. Hinzu kommen 13 Helikopter vom Modell H135 und 6 vom Typ H175M.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Airbus (ADR)
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Luftfahrt- und Rüstungskonzern
Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber15. Dez. · dpa-AFX
Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber
Motorenbauer
Deutz übernimmt Notstromanlagen-Firma Frerkgestern, 16:33 Uhr · dpa-AFX
Deutz übernimmt Notstromanlagen-Firma Frerk
Noch zwei Bieter
Rheinmetall vor Verkauf von Autozuliefer-Sparteheute, 06:57 Uhr · Reuters
Rheinmetall vor Verkauf von Autozuliefer-Sparte
Bericht über Auftragsfreigabe
Rüstungswerte etwas erholtgestern, 08:49 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte etwas erholt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
Plus
Abgestrafte Aktien
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden