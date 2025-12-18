Strabag bläst Übernahme von Krankenhaus-Betriebsgesellschaft ab

Wien, 18. Dez (Reuters) - Der österreichische Baukonzern Strabag übernimmt nun doch nicht die Betriebsgesellschaft des Wiener Allgemeinen Krankenhauses (AKH).

Die Gespräche mit der Verkäuferin Viacama - der früheren Vamed - seien beendet worden, teilte der Baukonzern am Donnerstag mit. Angaben zu den Gründen machte das Unternehmen nicht. Viacama erklärte, den bestehenden Betriebsführungsvertrag in Partnerschaft mit der Stadt Wien fortzuführen.

Die Verhandlungen waren Teil eines zweiten Anlaufs, Teile des österreichischen Kerngeschäfts der früheren Vamed zu übernehmen. Ursprünglich wollten Strabag und der Konkurrent Porr dieses Geschäft für 90 Millionen Euro gemeinsam erwerben. Nachdem dieser Deal im Oktober gescheitert war, verhandelte Strabag allein über die AKH-Betriebsführung. Das AKH in Wien zählt zu den größten Krankenhäusern Europas. Hintergrund ist der Rückzug des deutschen Gesundheitskonzerns Fresenius aus seiner defizitären Dienstleistungssparte Vamed, zu der die Verkäuferin Viacama gehört.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)