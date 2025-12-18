Teste die neue onvista-App, bevor alle anderen sie sehen!

Du testest, wir verbessern. Gemeinsam bauen wir die beste Börsen App!

Die neue onvista-App steht kurz vor dem Start. Und du kannst schon jetzt dabei sein. Installiere die App, teste sie aus und teile uns deine Meinung mit. Dein Feedback fließt direkt in die Weiterentwicklung ein, damit die App genau das kann, was du brauchst.

Darum brauchen wir dich!

Wir entwickeln die nächste Generation der onvista-App. Schneller, übersichtlicher und nach und nach mit noch mehr Funktionen, die dir das Investieren erleichtern sollen. Bevor wir live gehen, wollen wir wissen: Passt das für dich? Ist etwas unklar? Fehlt dir etwas? Jede Rückmeldung hilft uns, die App so gut wie möglich zu machen.

So bist du dabei

Um mitzutesten, brauchst du nur ein iPhone mit aktueller iOS-Version.

1. Installiere kostenlos die TestFlight-App

Lade dir die kostenlose TestFlight-App aus dem App-Store herunter.

2. Einladung zum Anzeigen onvista-App folgen

Klicke auf den Button „onvista App anzeigen“. TestFlight öffnet sich automatisch und zeigt dir die neue onvista-App an.

3. Installiere die onvista-App

Tippe auf „Installieren“, öffne danach die onvista App.

4. App testen, im echten Alltag

Nutze die App ganz normal: Kurse checken, einloggen, Watchlist ansehen, News lesen. So, wie du es später auch tun würdest.

5. Feedback direkt an uns senden

Öffne TestFlight, tippe auf das onvista-App-Icon und teile uns über „Feedback senden“ mit, was gut ist, was nervt und was dir fehlt. Dein Feedback landet direkt beim Produktteam. Die Teilnahme an dem Test kannst du natürlich jederzeit beenden.