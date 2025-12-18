Und täglich grüßt das Murmeltier

Geschäftsklima in Deutschland sinkt

BOE dürfte ihren Leitzins senken

Eurosystem mit neuer Projektion

Deutschland kommt aus dem Konjunkturtal einfach nicht heraus. Das ifo-Geschäftsklima sank von 88,0 Punkten im November auf 87,6 Punkte im Dezember. Zum Jahresausklang bleibt damit die Konjunktur in Deutschland wolkenverhangen. Dabei ist es besonders enttäuschend, daß die Geschäftserwartungen erneut gefallen sind. Vermutlich spielen hier die Signale aus Berlin eine große Rolle. Die Politik liefert nicht, teilweise agiert sie sogar realitätsblind. In früheren Konjunkturzyklen half in ähnlichen Phasen oft der Erfolg der Industrie auf den Exportmärkten. Davon kann dieses Mal keine Rede sein. Die Mehrzahl der Prognosen für das Jahr 2026 zielt auf eine Wachstumsbelebung ab, geschönt zudem durch einen positiven Kalendereffekt. Nach der gestrigen Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimas und der Einkaufsmanage-rindizes vorgestern ist zu konzedieren: Es geht weiter im alten Trott. Schon das BIP-Wachstum im Auftaktquartal 2026 droht zu einer Nullnummer zu werden.Die Bank of England (BOE) wird heute Mittag den Zinsentscheid ihrer gestrigen Gremiensitzung verkünden. Nach unserer Prognose werden die Währungshüter ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 3,75 % herunterschleusen. Auf der November-Sitzung des Geldpolitischen Rates votierten bereits vier der neun Mitglieder für eine Leitzinssenkung. Der BOE-Vorsitzende Andrew Bailey votiere damals zwar für eine Beibehaltung des Leitzinsniveaus. Der oberste Währungshüter ließ jedoch durchblicken, auf der nächsten Sitzung unter Umständen für eine Leitzinssenkung stimmen zu wollen. Da die britische Inflationsrate von 3,6 % im Oktober auf 3,2 % im November gefallen ist und auch andere, jüngst veröffentlichte Konjunkturdaten auf eine Abnahme der Inflationsrisiken hindeuten, dürfte nun mit großer Wahrscheinlichkeit eine Mehrheit für eine Leitzinssenkung zustande gekommen sein. Nach unserer Prognose sollte sich der Zinssenkungskurs der BOE im nächsten Jahr fortsetzen.Gut eine Stunde nach der BOE wird auch die EZB ihren Zinsentscheid verkünden. Hier hält sich die Spannung allerdings in engen Grenzen. Alle der von Reuters befragten Bankvolkswirte erwarten, daß die Notenbanker im Frankfurter Skytower ihre Schlüsselzinsen unverändert lassen werden. Das Augenmerk der Marktteilnehmer dürfte sich vielmehr auf die Inflationsprojektionen des Stabes des Eurosystems richten. Die Experten werden erstmals eine Projektion für das Jahr 2028 erstellen. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat vor Kurzem durch entsprechende Äußerungen Spekulation entfacht, daß der nächste Zinsschritt der EZB nach oben gehen könnte. Nach unserer Prognose dürfte die Leitzinswende nicht vor dem Jahr 2027 erfolgen. In den Vereinigten Staaten wird heute der Konsumentenpreisindex für November veröffentlicht werden. Nach unserer Prognose wird die Inflation auf eine Rate von 3,2 % zulegen. Dies dürfte die US-Notenbank aber nicht davon abhalten, im nächsten Jahr ihren Zinssenkungskurs fortzusetzen. Die Schwäche am US-Arbeitsmarkt dürfte bei der Abwägung der US-Notenbanker schwerer wiegen als der Anstieg der Inflationsrate.