LBBW Kapitalmärkte Daily
Und täglich grüßt das Murmeltier
Geschäftsklima in Deutschland sinkt
Deutschland kommt aus dem Konjunkturtal einfach nicht heraus. Das ifo-Geschäftsklima sank von 88,0 Punkten im November auf 87,6 Punkte im Dezember. Zum Jahresausklang bleibt damit die Konjunktur in Deutschland wolkenverhangen. Dabei ist es besonders enttäuschend, daß die Geschäftserwartungen erneut gefallen sind. Vermutlich spielen hier die Signale aus Berlin eine große Rolle. Die Politik liefert nicht, teilweise agiert sie sogar realitätsblind. In früheren Konjunkturzyklen half in ähnlichen Phasen oft der Erfolg der Industrie auf den Exportmärkten. Davon kann dieses Mal keine Rede sein. Die Mehrzahl der Prognosen für das Jahr 2026 zielt auf eine Wachstumsbelebung ab, geschönt zudem durch einen positiven Kalendereffekt. Nach der gestrigen Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimas und der Einkaufsmanage-rindizes vorgestern ist zu konzedieren: Es geht weiter im alten Trott. Schon das BIP-Wachstum im Auftaktquartal 2026 droht zu einer Nullnummer zu werden.
BOE dürfte ihren Leitzins senkenDie Bank of England (BOE) wird heute Mittag den Zinsentscheid ihrer gestrigen Gremiensitzung verkünden. Nach unserer Prognose werden die Währungshüter ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 3,75 % herunterschleusen. Auf der November-Sitzung des Geldpolitischen Rates votierten bereits vier der neun Mitglieder für eine Leitzinssenkung. Der BOE-Vorsitzende Andrew Bailey votiere damals zwar für eine Beibehaltung des Leitzinsniveaus. Der oberste Währungshüter ließ jedoch durchblicken, auf der nächsten Sitzung unter Umständen für eine Leitzinssenkung stimmen zu wollen. Da die britische Inflationsrate von 3,6 % im Oktober auf 3,2 % im November gefallen ist und auch andere, jüngst veröffentlichte Konjunkturdaten auf eine Abnahme der Inflationsrisiken hindeuten, dürfte nun mit großer Wahrscheinlichkeit eine Mehrheit für eine Leitzinssenkung zustande gekommen sein. Nach unserer Prognose sollte sich der Zinssenkungskurs der BOE im nächsten Jahr fortsetzen.
Eurosystem mit neuer Projektion
Gut eine Stunde nach der BOE wird auch die EZB ihren Zinsentscheid verkünden. Hier hält sich die Spannung allerdings in engen Grenzen. Alle der von Reuters befragten Bankvolkswirte erwarten, daß die Notenbanker im Frankfurter Skytower ihre Schlüsselzinsen unverändert lassen werden. Das Augenmerk der Marktteilnehmer dürfte sich vielmehr auf die Inflationsprojektionen des Stabes des Eurosystems richten. Die Experten werden erstmals eine Projektion für das Jahr 2028 erstellen. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat vor Kurzem durch entsprechende Äußerungen Spekulation entfacht, daß der nächste Zinsschritt der EZB nach oben gehen könnte. Nach unserer Prognose dürfte die Leitzinswende nicht vor dem Jahr 2027 erfolgen. In den Vereinigten Staaten wird heute der Konsumentenpreisindex für November veröffentlicht werden. Nach unserer Prognose wird die Inflation auf eine Rate von 3,2 % zulegen. Dies dürfte die US-Notenbank aber nicht davon abhalten, im nächsten Jahr ihren Zinssenkungskurs fortzusetzen. Die Schwäche am US-Arbeitsmarkt dürfte bei der Abwägung der US-Notenbanker schwerer wiegen als der Anstieg der Inflationsrate.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 17.12.2025Dax kann Marke von 24.000 Punkten nicht halten - Rüstungswerte steigengestern, 17:50 Uhr · onvista
Börse am Morgen 17.12.2025Dax startet positiv in den Handel - Rüstungswerte gefragtgestern, 10:05 Uhr · onvista
Dax Chartanalyse 17.12.2025Dax-Unterstützung um 24.000 Punkte hat erneut gehaltengestern, 11:17 Uhr · onvista
Börse am Morgen 16.12.2025Warten auf US-Jobdaten: Anleger halten sich zurück - Rüstungswerte unter Druck16. Dez. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
PlusAbgestrafte Aktien