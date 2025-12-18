US-Repräsentantenhaus lehnt Einschränkung von Trumps Venezuela-Kurs ab

Peking, 18. Dez (Reuters) - Das US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch zwei Resolutionen knapp abgelehnt, die die Befugnisse von Präsident Donald Trump für ein militärisches Vorgehen gegen Venezuela einschränken sollten.

Venezuela hat daraufhin den UN-Sicherheitsrat um eine Sitzung gebeten, um das aus seiner Sicht aggressive Vorgehen der USA zu erörtern, wie aus einem Schreiben an das Gremium hervorgeht. Einem UN-Diplomaten zufolge könnte die Sitzung am kommenden Dienstag stattfinden. Anlass für die Abstimmungen waren Spekulationen über einen möglichen US-Angriff auf das südamerikanische Ölförderland. Die Abstimmungen fanden nur wenige Stunden vor einer geplanten Rede Trumps an die Nation statt. Eine der Vorlagen, die ein militärisches Vorgehen gegen Venezuela ohne Zustimmung des Kongresses verbieten sollte, scheiterte mit 213 zu 211 Stimmen. Eine weitere Resolution, die den Einsatz von US-Streitkräften gegen jede vom Präsidenten benannte terroristische Organisation in der westlichen Hemisphäre ohne Genehmigung des Kongresses unterbinden sollte, wurde mit 216 zu 210 Stimmen abgelehnt. Die Abstimmungen verliefen weitgehend entlang der Parteilinien der Republikaner und Demokraten. Zwei Republikaner stimmten bei der ersten Resolution mit den Demokraten, drei bei der zweiten. Umgekehrt stimmten zwei Demokraten gegen die erste und einer gegen die zweite Resolution.

Die Regierung in Washington wirft dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro vor, in den Drogenhandel verwickelt zu sein, der zum Tod von US-Bürgern führe. Maduro weist dies zurück. Seit Anfang September haben US-Streitkräfte mehr als zwanzig Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote in der Karibik und im Pazifik unternommen, wobei mehr als 80 Menschen getötet wurden. Am Dienstag hatte Trump eine sogenannte Blockade von sanktionierten Öltankern angeordnet, die Venezuela anlaufen oder verlassen, und die Regierung von Präsident Maduro als ausländische Terrororganisation bezeichnet.

In den USA gibt es seit langem eine Debatte über die Befugnisse des Präsidenten zur Kriegsführung. Der Verfassung zufolge liegt diese Entscheidung beim Kongress. Der republikanische Abgeordnete Brian Mast, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, nannte die Resolutionen einen Trick der Demokraten, mit dem Präsident Trump daran gehindert werden solle, die USA vor designierten Kartell-Terroristen zu verteidigen. Einer der wenigen Republikaner, die für die Resolutionen stimmten, Thomas Massie, sagte hingegen: "Wenn der Präsident glaubt, dass eine Militäraktion gegen Venezuela gerechtfertigt und notwendig ist, sollte er den Fall darlegen und der Kongress sollte abstimmen."

Die Anordnung der Blockade ließ den Ölpreis steigen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI verteuerte sich im asiatischen Handel am Donnerstag um mehr als einen Dollar. Ein Analyst führte dies auf Sorgen vor Lieferunterbrechungen zurück. Den Quellen zufolge wurden die meisten venezolanischen Exporte am Mittwoch wegen der Blockade ausgesetzt, obwohl das staatliche Ölunternehmen PDVSA die Verladung von Rohöl und Treibstoff wieder aufgenommen hatte. Schiffe des US-Konzerns Chevron fuhren jedoch weiterhin in die USA.

