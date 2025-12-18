W​e​r​b​u​n​g ausblenden

USA: Inflationsrate sinkt deutlich - Aber viel Unsicherheit

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Nach einer Inflationsrate von 3,0 Prozent im September hatten Volkswirte im Schnitt einen Anstieg auf 3,1 Prozent erwartet. Allerdings gibts es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") von Oktober bis Mitte November zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, eine Gesamtzahl für Oktober gibt es zudem nicht.

Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, betrug im November im Jahresvergleich 2,6 Prozent. Analysten hatten mit 3,0 Prozent gerechnet.

Die Aktienmärkte reagierten positiv auf die Daten und der Euro legte zum US-Dollar leicht zu./mis/jha/

