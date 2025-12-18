Weg frei für Erholung? Micron beeindruckt. Inflation unter den Zielen.
Das explosive Wachstum von Micron haucht dem KI-Sektor vor Handelsstart etwas Leben ein. Auch Jabil hatte gestern solide Zahlen und Aussichten. Gleichzeitig lagen die Oktober/November-Verbraucherpreise merklich unter den Zielen der Wall Street. Damit sind die letzten großen Hürden vor Jahresende überwunden. Nun wird wichtig sein, dass wir den massiven Optionsverfall an diesem Freitag ebenfalls hinter uns lassen. Danach sollte der Weg zu einer milden Erholung frei sein. Abseits von Micron, stehen die Aktien von Birkenstock und Accenture wegen der Aussichten unter Druck. Nach dem Closing melden FedEx, KB Home und Nike die Quartalszahlen.
00:00 Intro
00:23 Überblick: Hürden zu Weihnachtsralley überwunden
02:22 Verbraucherpreise | Mietpreis- & Energiepreiskomponente
04:29 Morgen größter Dezember-Optionsverfall | Weg frei für Erholung
06:51 Birkenstock | CarMax | Accenture | Zahlen heute Abend
08:08 Notenbanken | Erstanträge Arbeitslosenhilfe | Philly Fed Index
08:53 KI-Sektor: Jabil | Oracle & Blue Owl
11:01 Micron beeindruckt mit Umsatzsprung
15:50 Meldungen: Trump Media | Oracle | Lululemon | PayPal
