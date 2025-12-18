Weg frei für Erholung? Micron beeindruckt. Inflation unter den Zielen.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Das explosive Wachstum von Micron haucht dem KI-Sektor vor Handelsstart etwas Leben ein. Auch Jabil hatte gestern solide Zahlen und Aussichten. Gleichzeitig lagen die Oktober/November-Verbraucherpreise merklich unter den Zielen der Wall Street. Damit sind die letzten großen Hürden vor Jahresende überwunden. Nun wird wichtig sein, dass wir den massiven Optionsverfall an diesem Freitag ebenfalls hinter uns lassen. Danach sollte der Weg zu einer milden Erholung frei sein. Abseits von Micron, stehen die Aktien von Birkenstock und Accenture wegen der Aussichten unter Druck. Nach dem Closing melden FedEx, KB Home und Nike die Quartalszahlen.



00:00 Intro

00:23 Überblick: Hürden zu Weihnachtsralley überwunden

02:22 Verbraucherpreise | Mietpreis- & Energiepreiskomponente

04:29 Morgen größter Dezember-Optionsverfall | Weg frei für Erholung

06:51 Birkenstock | CarMax | Accenture | Zahlen heute Abend

08:08 Notenbanken | Erstanträge Arbeitslosenhilfe | Philly Fed Index

08:53 KI-Sektor: Jabil | Oracle & Blue Owl

11:01 Micron beeindruckt mit Umsatzsprung

15:50 Meldungen: Trump Media | Oracle | Lululemon | PayPal



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung