Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax am Verfallstag zunächst kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag hat sich der Dax am Freitag zunächst behauptet. Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra notierte er prozentual kaum verändert bei 24.196 Punkten. Die Wochenbilanz des Dax ist damit knapp positiv. Seit Jahresanfang hat der deutsche Leitindex um mehr als ein Fünftel zugelegt.

Im Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn an den Börsen ist großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Im Dax steht laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners besonders die 24.000-Punkte-Marke im Blick.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,24 Prozent auf 30.207 Zähler. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, bewegte sich um seinen Vortagesschluss./ajx/stw