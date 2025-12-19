W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nike auf 'Hold' - Ziel 70 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike nach vorgelegten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Zwar habe der Sportmode-Konzern die Markterwartungen das zweite Mal in Folge deutlich übertroffen, doch werde die Erholung laut dem Management nun nicht weiter wie an der Schnur gezogen verlaufen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei aber bereits nach dem ersten Quartal deutlich gesagt worden und betreffe vor allem das China-Geschäft./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 13:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nike

Das könnte dich auch interessieren

Aktie fällt
Nike kann mit Umsatzüberraschung nicht punktengestern, 23:02 Uhr · dpa-AFX
Nike kann mit Umsatzüberraschung nicht punkten
Sportartikelhersteller
Nike kämpft mit geplanter Kehrtwende - Aktie fällt deutlichheute, 13:14 Uhr · dpa-AFX
Nike kämpft mit geplanter Kehrtwende - Aktie fällt deutlich
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionen17. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden