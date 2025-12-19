ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Nike auf 85 Dollar - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach vorgelegten Zahlen für das zweite Geschäftsquartal von 90 auf 85 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei zwar stark gewesen, doch signalisierten die Äußerungen der Unternehmensführung, dass die Geschäftserholung des Sportartikelherstellers insgesamt langsam verlaufe, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 05:01 / UTC
