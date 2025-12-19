W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 53,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Wettbewerbers FedEx zeigten weiter günstige Preisentwicklungen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verbesserten sich die Volumina im internationalen Handel. Dies sei ein positives Signal auch für DHL Express zum saisonalen Höhepunkt des Geschäfts./mf/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:19 / GMT

